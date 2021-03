Florin Cîțu, despre vaccinarea României. Ținta de 70% rămâne valabilă

Premierul a fost întrebat dacă rămâne valabilă ținta de vaccinare care presupune ca până la finalul lunii septembrie va fi vaccinat un procent de 70% din populație, adică 10,4 milioane de persoane.

„Ținta aceea rămâne și vă spun de ce: ținta era doar doar pentru vaccinul Pfizer. De atunci au mai apărut câteva vaccinuri. Avem mai multe scenarii. Eu am spus că până la finalul lunii martie vom avea 2,4 milioane de vaccinuri, dar numai în luna martie vom avea 2,6 milioane de vaccinuri livrate. S-a accelerat și vom începe și etapa 3 în următoarele zile, cred că pe 15 martie”, a declarat Florin Cîțu într-un interviu acordat pentru g4media.ro

Un scenariu în care ținta poate fi atinsă mai repede

De asemenea, acesta a fost întrebat și dacă există un scenariu în care ținta de 10,4 milioane de persoane vaccinate poate fi atinsă mai repede.

„Da, lucrăm și cu astfel de scenarii. Cel mai bun scenariu ar fi să atingem ținta de 70% din populația adultă în luna iunie. Dar eu vreau să rămânem cu ținta în septembrie, să fiu precaut. Toată Europa are și acest scenariu mai optimist”, explică premierul.

În continuare, Florin Cîțu a vorbit și despre ce înseamnă atingerea acestei ținte pentru economie și dacă presupune ridicarea restricțiilor.

„Vă dați seama că nu știu, asta sperăm cu toții, ca atunci când vom avea 70% din populație vaccinată, să putem face acest lucru. Dar nu contează foarte mult dacă doar noi suntem la 70% și țările din jurul nostru sunt la 20%. Clar nu ne ajută.

Am ținut foarte mult să ajut și Republica Moldova, iar la Bruxelles am vorbit foarte mult să îi ajutăm pe cei din jur. Dacă doar noi în UE ne vacinăm, noi suntem ok, dar nu scăpăm de pandemie. Atunci trebuie făcut un efort pentru toate țările din jur”, subliniază Cîțu.

Ajutorul acordat pentru Republica Moldova

În finalul interviului, premierul a fost întrebat și dacă România va mai trimite și alte doze de vaccin în Republica Moldova, pe lângă cele 20.000 de doze trimise săptămâna trecută.

„Sigur. Domnul președinte Iohannis a promis 200.000 de doze, le vom trimite pe toate și vom accelera ritmul, în martie mai multe și în aprilie sper să terminăm de trimis toate dozele în Republica Moldova”, a conchis Cîțu.