Primele case de marcat vor fi conectate la ANAF în cursul zilei de miercuri, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

„Astăzi (marţi, n.r.) sau mâine (miercuri, n.r.) cred că facem conectarea primelor case de marcat. Primele case de marcat se vor conecta, cred că mâine, la ANAF”, a precizat ministrul Finanţelor, marţi seara, la Realitatea Plus.

”Două beneficii mari”

Referindu-se la reforma sistemului bugetar, Florin Cîţu a apreciat că acesta nu a funcţionat în România pentru că a fost abordată în mod greşit.

În opinia ministrului de Finanţe, abordarea care vizează informatizarea aparatului public aduce două beneficii mari.

În primul rând informatizarea înseamnă venituri la buget mai mari. „Estimez că după ce facem anul acesta case de marcat, proiectul fişier electronic, e-facturare, anul viitor o sa vină la buget cam două puncte procentuale, aceasta înseamnă 20 de miliarde de lei în plus. Aceasta înseamnă că trecem de la 30% la 32% din PIB doar cu informatizarea”, a apreciat ministrul Finanţelor.

În al doilea rând, şeful de la Finanţe susţine că informatizarea permite redimensionarea aparatului bugetar.

”Aparatul public nu este la nivelul anului 2020”

„Informatizarea face naturală redimensionarea. Nu trebuie să o faci ca ministru. Natural, prin informatizare se face redimensionarea”, a spus Cîţu.

Pe de altă parte, ministrul Finanţelor a admis că aparatul public nu este la nivelul anului 2020, însă a arătat că totul va fi mult mai simplu atunci când va fi realizată informatizare.

„În perioada de pandemie am ieşit public şi am spus că nu cred că ar trebui ca cei din aparatul public să meargă în şomaj tehnic. Nu ar fi însemnat foarte mulţi bani, erau foarte multe excepţii şi în acelaşi timp era totuşi aparatul cu care am administrat perioada de criză.

”Totul va fi mult mai uşor”

Dar asta nu înseamnă că nu este ineficient, nu înseamnă că nu este foarte mare şi că nu trebuie adus în 2020. Pentru că asta este problema pe care o avem. Aparatul public nu este în 2020.

Economia este, sectorul privat este, dar aparatul public nu este. Totul va fi mult mai uşor de făcut după ce facem informatizare, după ce conectăm toate instituţiile statului una la alta”, a subliniat ministrul Finanţelor.

El a amintit, în context, că proiectul de lege care interzicea oricărei instituţii să ceară o informaţie unui client, dacă o putea lua din altă parte, a picat în Parlament.