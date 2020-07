Noutățile aplicației sunt autentificarea cu un grad avansat de securitate, interfața intuitivă, bazată pe obiceiurile de navigare ale clienților, și regimul lipsit de obligații al acesteia, aplicația cât și pachetul premium My Liber fiind complet gratuite în următoarele șase luni. După această perioadă, ele rămân gratuite pentru toți clienții care optează să își încaseze veniturile recurente de cel puțin 4500 de lei în contul First Bank. Pentru toți ceilalți clienți, costul de administrare după această perioadă va fi de 35 de lei pe lună, un preț cu adevărat competitiv având în vedere beneficiile premium.

Sunt posibile toate operațiunile bancare obișnuite, precum deschiderea de conturi curente de pe telefonul mobil, fără a fi necesare vizite la unitățile bancare, transferuri, plăți, notificări Push, iar acestea sunt completate de emiterea gratuită a unui card VISA Platinum, retrageri de numerar fără comisioane de la bancomate, asigurare de călătorie gratuită și acces gratuit in business lounge-uri.

„O aplicație pare a fi doar ceea ce observăm la prima vedere: o interfață care ne permite să efectuăm operațiuni bancare de pe telefonul mobil. Pentru a o face diferită și tot mai adaptată la nevoile clienților, există o parte nevăzută, care presupune cercetare, automatizare, o transformare completă a proceselor interne care permit aplicației să devină atât de rapidă și ușor de utilizat. Lansarea acestei aplicații marchează un nou pas în procesul nostru de digitalizare și demonstrează încheierea unei părți a călătoriei noastre spre a deveni un partener tehnologic cu o dimensiune umană pentru clienții noștri. Suntem foarte mândri că putem să oferim acest serviciu competitiv, care poate însemna o schimbare reală”, a declarat Henk Paardekooper, CEO First Bank.

First Bank a conceput interfața aplicației pe baza unor studii interne cu privire la obiceiurile clienților în utilizarea telefonului mobil în general și nu doar a aplicațiilor bancare. Aceasta integrează în funcționalitățile sale gesturile obișnuite, precum derulare, glisare, tap, făcând ca aplicația să fie foarte intuitivă și crescând viteza în utilizare.

Utilizatorii își pot începe călătoria digitală de oriunde și oricând, prin intermediul unui demers online simplu care respectă prevederile legale.

Înrolarea online permite First Bank să verifice identitatea unui client prin intermediul validării documentelor de identitate emise de autorități și al imaginilor de identificare în timp real. Acesta este un mare pas înainte în planul de digitalizare al First Bank.

Alte informații și detalii pot fi găsite aici – https://firstbank.ro/pb/firstbank/retail/Conturi-si-plati/pachete.html

First Bank oferă o gamă largă de produse și servicii financiare clienților persoane fizice, persoane juridice și întreprinderi mici și mijlocii.

First Bank are sediul la București și operează prin intermediul a 61 de sucursale, având aproape 1000 de specialiști angajați și aproximativ 130.000 de clienți activi. Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.firstbank.ro. Call Center First Bank – 021 303 69 69.

Despre J.C. Flowers & Co.

J.C. Flowers este una dintre principalele firme din domeniul investițiilor private, dedicată investițiilor globale în industria serviciilor financiare. Fondată în 1998, firma a investit peste 15 miliarde de dolari în 52 de companii de portofoliu din 17 țări, într-o varietate de subsectoare ale industriei financiare, printre care se numără domeniul bancar, asigurări și reasigurări, firme de valori mobiliare, servicii financiare specializate și servicii de management al activelor. J.C. Flowers gestionează active de aproximativ 6 miliarde de dolari și are birouri în New York și Londra. Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.jcfco.com.