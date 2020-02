„Am un singur raspuns pentru cei care m-au atacat azi mincinos si disperat la conferinta PNL : #mars”, a scris Firea pe pagina sa de Facebook. „Pudibonzi, nu ratati!!!”, a adăugat aceasta.

Recent, Gabriela Firea l-a numit pe premierul Ludovic Orban, ”laș” și a afirmat că tactica acestuia este aceea că ”mușcă și fuge”.

”Recunosc, sunt de o mare nesimțire față de apucăturile peneliste la Primăria Capitalei și am stârpit căpușele lor – 4,5 afaceriști veroși”, a adăugat ea

“ – Albert Camus. Si la noi, in mod repetitiv, ciclic, insistent, ca si cum ar fi gasit solutii pentru toate urgentele guvernamentale si se plictiseste, premierul-bufon face referire, scrasnind din dinti, la mine. Aseara, in fief Pnl – ca orice las, fuge de o intalnire cu mine, i-am lansat nenumarate invitatii la un dialog direct intr-o emisiune -, musca si fuge. Ultima tampenie spusa aseara este ca am avut sa ma duc la Compania Nationala de Investitii, sa depun un proiect realizat de echipa mea, asigurand si cofinantare, pentru realizarea unei sali polivalente in Bucuresti, pe care, ca si alte sali mari din Capitala, sa o foloseasca intreaga tara, si asa cum s-a intamplat in trecut, cand obiective de investitii din marile orase si/sau municipii, au fost finantate de catre guvern, cum este si normal”, scria Primarul General al Capitalei.