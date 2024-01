Netflix va lansa un nou film, bazat pe o poveste reală

În curând, Netflix va lansa un nou film, conceput pe baza unei povești reale. O tragedie tumultoasă a fost transpusă într-un film de succes. Cu o jumătate de secol în urmă, un avion s-a prăbușit într-o locație îndepărtată. Pasagerii s-au trezit blocați pe vârful unui munte înzăpezit, fără nicio posibilitate de a se întoarce acasă.

Acum, însă, nefericitul incident a fost transformat într-o dramă Netflix: „Society of the Snow”. Noul film ar putea primi un Premiu Oscar în acest an, căci descrie realitatea sfâșietoare a accidentului aviatic din 13 octombrie 1972.

Pe scurt, pentru a rămâne-n viață, supraviețuitorii accidentului au decis să se hrănească cu cadavrele celorlalți pasageri.

Cum arată povestea reală?

Accidentul aviatic din 13 octombrie 1972 a fost una dintre cele mai mari povești de supraviețuire al secolului trecut.

Acea zi a pornit plină de speranță, însă s-a terminat într-un mod tragic. Pe data de 13 octombrie 1972, 45 de persoane au plecat din Uruguay spre Chile, respectiv: echipa de rugby a „Old Christians” din Montevideo și suporterii săi.

Au plecat bucuroși, sperând că vor reuși să câștige meciul. Din nefericire, n-au mai ajuns niciodată la acel meci de rugby.

Pilotul avionului a deviat de la drum într-o ceață densă, apoi s-a prăbușit în Munții Anzi din America de Sud. În total, 29 de oameni și-au pierdut viața. 12 persoane au pierit pe loc, alte 17 au murit din cauza rănilor sau a sufocării în avalanșa de zăpadă.

Cei 16 supraviețuitori au recurs la un gest desprins din filmele de groază pentru a-și salva viețile: au mâncat carne din trupurile neînsuflețite ale celorlalți pasageri.

Roberto Canessa (care studia medicina în acea perioadă) a avut această idee. A fost singura soluție pentru a-și salva viețile.