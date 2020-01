Cu toate că autoritățile încearcă și în prezent să facă lumină în ancheta care a zguduit România, odată cu dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, răsturnările de situaţie apar la tot pasul. Recent, Daniela Floretina Bălan fiica lui Gheorghe Dincă, a oferit detalii care să facă lumină în caz. Aceasta a vorbit şi de controversatul afacerist italian Giorgio Albiero, de care spune că a avut grijă până a murit de cancer.

„Dacă era adevărat ce se spunea la TV, eu eram deja arestată. Noi suntem o familie care munceşte. Tu crezi că dacă era ceva adevărat, polițiștii italieni ne lăsau liberi? Tot acest scandal ne afectează și pe noi. Nu vrei să vezi ce amenințări am primit. Seful meu care a murit nu era un proxenet. Nu l-am omorât eu, avea cancer la plămâni. Eu am fost alături de el două luni. Niciun membru al familiei nu a fost mai jos de Vento. Eu nu zic că nu există proxeneți, dar noi nu avem nicio treaba cu ei, cu zona Puglia. Noi lucrăm în Vento. Eu am lucrat în Italia că îngrijitoare. El era la Caracal, eu eram la Arad. Ultima oară când am vorbit a fost anul trecut în februarie când a murit bunica care m-a crescut. Fratele meu vorbea mai des cu tatăl meu. Toți suntem ocupați, avem familiile noastre, muncim. Nu am vorbit cu tată în închisoare. Eu aștept să se termine ancheta. Noi nu știm mai multe detalii decât cele pe care le aveți și voi. Dacă e adevărat ce se spune, tatăl meu nu a distrus doar familiile fetelor, ci și familia lui. Este o altă drama pe care o trăim, nu ca familiile victimelor. Eu sunt ortodoxă și cred în Dumnezeu. Trebuie să-l ierte Dumnezeu. El trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut. Nu sare nimeni în sus de bucurie. Eu am fost crescută de bunicii mei, pentru că părinții mei munceau. De când a fost arestat tatăl meu, eu nu m-am ascuns. Am lucrat, am o firma de care trebuie să am grijă”, a povestit fiica lui Dincă într-un interviu pentru România TV.

