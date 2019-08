Andreea Marin a mărturisit că a pus-o pe Violeta să asculte convorbirea între un operator de la serviciul 911 și victima unui abuz sexual. Mai mult, aceasta a fost surprinsă de maturitatea fetei sale.

Violeta a fost revoltată pentru că Alexandra nu a putut fi salvată și a scris un text și un cântec care se numește „You die and nobody cares”.

„A afectat-o profund. L-a rugat pe tatăl ei s-o înregistreze”, a spus Andreea.

„Un eseu scris de ea extrem de profund pentru un copil de 11 ani şi, mai mult decât atât, a compus o melodie cu refrenul „You die and nobody cares”. Deci a afectat-o profund, l-a rugat pe tatăl ei s-o şi înregistreze. Amândoi am fost impresionaţi de această poveste, pentru că, iată, tinerii noştri sunt mult evoluaţi, chiar şi din acest punct de vedere al revoltei sociale. Sunt diferiţi de cum eram noi odinioară”, a declarat Andreea Marin.

