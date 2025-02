În direct, Ponta a susținut că este în totalitate de acord cu inițiativa de boicot al supermarketurilor, promovată de Călin Georgescu.

Acesta a explicat că susține acest demers în contextul economiei românești, mai ales în ceea ce privește consumul produselor autohtone.

Ponta a adus în discuție un moment semnificativ din istoria recentă a României, când, acum exact 10 ani, autoritățile au scăzut TVA-ul la alimente.

În acea perioadă, România exporta mai multe produse agricole decât importa, iar Ponta consideră că țara dispune de un potențial economic considerabil, datorită resurselor naturale.

Cu toate acestea, fostul premier a subliniat că, în ultimii ani, politica economică a dus la o scădere a producției interne și o creștere a importurilor din alte țări ale Uniunii Europene.

În opinia sa, acest fenomen reprezintă o problemă serioasă, dar care poate fi corectată dacă există un plan coerent de sprijin pentru producătorii români.

El a dat exemplul merelor, întrebându-se retoric de ce supermarketurile din România aleg să importe mere din Polonia, în loc să susțină producătorii autohtoni.

„Sunt de acord. Cum e cu alimentele? În urmă cu exact 10 ani, atunci când s-a scăzut TVA-ul la alimente, România mai mult exporta decât importa, adică Dumnezeu ne-a dat o țară bogată, putem să mâncăm ceea ce producem noi. În fiecare an, însă, mai mult am omorât producătorii români, am importat din alte țări din UE.

E o problemă adevărată, dar care poate fi îndreptată, cu o singură condiție: să ai un plan de sprijin al producătorilor. După care ai instrumente administrative, te duci la supermarket și zici: de ce iei merele din Polonia, nu din România? Cred că putem să facem chestia asta într-un an, doi maxim”.