Ion Ţiriac, impresionat de Maria Radu: „Să nu vă schimbați niciodată”

Ion Țiriac este genul de persoană greu de impresionat, cu toate acestea, cu ani de zile în urmă, Maria Radu, lidera Tarafului de la Vărbilău, a reușit să îl surprindă plăcut pe marele jucător de tenis.

Recent, ea a povestit ce s-a întâmplat când a fost invitată să cânte la un eveniment privat al miliardarului român. Potrivit spuselor sale, Ion Țiriac a fost plăcut surprins să afle că ea cântă mereu desculță. Fiind impresionat de originalitatea ei și de lipsa de inhibiții, miliardarul i-a spus Mariei Radu să nu se schimbe niciodată.

„Eu nu pot să cânt încălțată, atâta tot. Pot să stau 5-10 minute cu pantofii, dar apoi trebuie să îi dau jos, că nu pot. Eu și pe asta am câștigat, pe apariția mea. Printre primele dăți când am cântat la București, am fost la un eveniment privat la domnul Țiriac.

Când am intrat acolo și m-a văzut, domnul Țiriac s-a minunat și mi-a zis că așa ceva original n-a mai văzut. Mi-a zis: ”Să nu vă schimbați niciodată!”. Dar, credeți-mă, eu așa mă port și acasă. Dacă vii la mine, așa mă găsești: cu basma și fustă cu pliuri”, a mărturisit cântăreața Maria Radu, în cadrul unui interviu acordat pentru Libertatea.

Ion Țiriac preferă mâncărurile tradiționale românești! Iată ce mănâncă un miliardar într-o zi obișnuită

Deși este greu de impresionat și duce o viața de lux, Ion Țiriac preferă mâncărurile simple. Cu ceva timp în urmă, o persoană din cercul său de prieteni a dezvăluit care sunt mâncărurile sale preferate.

Persoana care a dezvăluit meniul preferat al lui Ion Țiriac este verișoara sa, Mariana Stanciu. Potrivit spuselor ei, miliardarul este un om simplu, care se bucură de preparatele tradiționale românești. Vărul ei preferă mâncărurile grase, la fel ca mama sa, însă în ultima perioadă acesta se ferește de alimentele grase pentru a nu avea probleme de sănătate.

„Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli. (…) Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale.

Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a mărturisit recent Mariana Stanciu, potrivit IMPACT.