Femeile care au copii vor ieși mai devreme la pensie. Cu cât se reduce vârsta de pensionare

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a anunțat sâmbătă că o mamă care îngrijește un copil până la vârsta de 16 ani va primi o reducere a vârstei de pensionare cu șase luni pentru fiecare copil. În cazul în care are doi copii, aceasta va beneficia de o reducere a vârstei de pensionare cu un an, și acest avantaj se va aplica progresiv în funcție de numărul de copii. Astfel, pentru trei copii, reducerea va fi de un an și jumătate, iar pentru un număr de șapte copii, mama va obține o reducere semnificativă de trei ani și jumătate la vârsta de pensionare.