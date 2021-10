Pandemia a accelerat piața achizițiilor online, mai ales în domeniul fashionului. Hainele au ajuns să fie printre cele mai cumpărate produse de români din mediul virtual, având în vedere numărul ridicat de retaileri de pe piață. Astăzi ne este mult mai simplu să navigăm printre produse pentru a descoperi cele mai noi ediții de sezon. Există și o mulțime de modalități prin care ne putem reînnoi garderoba în perioada rece în timp ce păstrăm și un stil vestimentar cât mai la modă.

Spre exemplu, la capitolul paltoane de dama, diversitatea de piese accesibilă în online este covârșitoare. Nici nu mai știi ce ți-ai putea dori sau ce ți-ar veni mai bine având în vedere diferitele modele sau texturi. Foarte populare au ajuns în ultima perioadă de timp paltoanele de tip „ursuleț de pluș” sau „teddy-bear”. Principalul avantaj al unei astfel de piese vestimentare este că te poți simți comod, ca acasă, în fiecare zi, indiferent de locul unde te afli. Fie că mergi la liceu, facultate sau muncă, un palton de dama de tip „teddy-bear” poate deveni cel mai bun prieten al tău în sezonul rece. Pe de altă parte, atunci când alegi un model, nu-ți fie frică să alegi o mărime în plus față de ce purtați de obicei. La temperaturi de sub 10 grade, hainele oversized sunt mult mai la îndemână – te acoperă mai bine și vei simți mereu că te plimbi relaxat pe stradă. Și poți adăuga mereu straturi în plus.

Paltoane și pantofi, piesele de bază în sezonul rece

Să nu uităm de paltoanele din lână. Ele sunt cu siguranță o soluție ce nu poate da greș atunci când vorbim despre stil și temperaturi foarte scăzute. Populare la noi în țară încă de pe vremea părinților noștri, paltoanele din lână au ajuns, în ziua de astăzi, să nu mai reprezinte acele piese uriașe ce ne făceau să arătăm de parcă ne luptăm cu gerurile siberiene. Mai ales în contextul în care cele mai recente produse din lână au devenit și mult mai ușor de spălat la mașină.

Un mare avantaj al paltoanelor de damă este că oferă protecție, mai ales pentru modelele ce ajung până la genunchi, și de ce nu, mai departe. Până la urmă, ele au devenit extrem de populare în timpul celor Două Războaie Mondiale, deoarece protejau soldații împotriva gerului și le permiteau să aibă o mobilitate crescută. Din acest motiv, lungimea unui palton este un aspect central atunci când urmează să facem o nouă achiziție. Cu cât este mai lung, cu atât ne va permite asortarea lui cu o rochie sau fustă fără să facem vreun compromis în materie de protecție. Nimeni nu vrea să prindă o răceală în timp de pandemie.

Ultima variabilă pe care v-o propunem este paltonul din piele. Foarte popular în ultima perioadă în culorile clasice, negru și maro, dar și în unele mai îndrăznețe, precum albastru deschis sau verde închis. Este o piesă foarte bună în zilele în care vântul este puternic, însă vă recomandăm să o evitați atunci când este anunțată o ploaie. Pe piață există mai multe tipuri de piele ecologică ce ne poate face să ne simțim fashion în timp ce, în paralel, încurajăm politicile de sustenabilitate ale producătorului.

Pe lângă palton, care va fi piesa centrală din outfit, urmează ghetele. Având în vedere că astăzi prima impresie a multor oameni se formează în jurul încălțămintei, există o mulțime de stiluri ce vă pot câștiga o bună primă impresie. Aici vă putem recomanda două variante: ghete dama din piele întoarsă și cele din piele naturală/ecologică. Un model foarte popular în ultimii ani a fost Chelsea, datorită elasticelor ce ne permit să ne încălțăm într-un moment. La celălalt capăt se află bocancii, cei mai buni în lupta împotriva ploilor și a zăpezii, însă și cei mai puțin confortabili.