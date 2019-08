Conform normelor metodologice de implementare a legii, Primăria Sectorului 1, Dan Tudorache, ar fi trebuit:

Să identifice și verifice terenurile infestate cu aceasta buruiana pana la data de 20 mai, urmand ca apoi să întocmească un centralizator pana la data de 25 mai

Sa transmita somatii catre proprietarii, detinatorii de terenuri, administratorii domeniilor publice – pana la data de 5 iunie – astfel incat lucrările de combatere să efectuate pana la data de 30 iunie

Sa formeze o comisie mixta formata din specialisti, care sa efectueze controale pentru terenurile identificate:

Primul control: în perioada 1 – 15 iulie. Dacă se constata nerespectarea combaterii ambroziei se emite un avertisment.

Al doilea control: 16-31 iulie, la terenurile celor contravenienților sancționați cu avertisment. Dacă în continuare nu s-a tăiat ambrozia pana la acea data, se vor da amenzi care ajung până la 5.000 RON pentru PF și 20.000 RON pentru PJ.

După ce au constatat ca exista în continuare în Sectorul 1 cantități semnificative de ambrozie, care afectează cetățenii, cei de la PNL Sector 1 au decis să ia atitudine pe acest subiect. Astfel, în această dimineata, o echipa formată din Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, Iuliana Cristina Grigorescu, consilier local PNL, și Daniel Chirvasa, consilier local PNL a depus la primăria Sectorului 1 o solicitare privind comunicarea măsurilor adoptate de Primărie și instituțiile din Subordine pentru aplicarea Legii nr. 62/2018.

Acțiunea PNL S1

Tot astăzi, echipa PNL Sector 1 a lasat la cabinetul primarului Tudorache un cadou din partea cetatenilor sectorului – “un buchet proaspăt de ambrozie”:

Având în vedere că primarul PSD lipsea, buchetul a fost predat secretarei. Ambrozia a fost recoltată cu o seară înainte de pe un teren public, strada Alexandru Bratu din zona Sisești a Sectorului 1, unde primăria avea obligația să intervină pentru a proteja sănătatea cetățenilor din comunitatea respectivă și nu numai. Este știut faptul că efectele ambroziei se simt și la câțiva kilometri depărtare. În adresa oficială depusă la primărie, echipa PNL Sector 1 a solicitat informații despre demersurile inițiate în 2019 de primărie pentru punerea în aplicare a legislației cu privire la combaterea ambroziei, calendarul de acțiuni întreprinse până în acest moment, registrul care cuprinde toate terenurile unde a fost depistată ambrozia pe teritoriul S1, respectarea termenelor, aplicarea sancțiunilor și demersurile întreprinse de primărie pentru drumurile sau terenurile publice.

“Pe langa demersurile oficiale, prin care am solicitat informații privind măsurile dispuse pe acest subiect, am făcut și acest gest simbolic – un buchet de ambrozie pentru domnul primar – prin care vrem sa atragem atenția asupra importanței cu care trebuie tratat acest subiect. A fost un gest civic, decent, de bun simț și am apreciat dialogul civilizat cu angajații primăriei. Acum e timpul ca primarul PSD și echipa lui să treacă la treabă. Siguranța și calitatea vieții cetățenilor trebuie sa fie preocupări permanente și constante ale oricărei administrații locale. PNL Sector 1 va continua demersurile pe acest subiect dar și monitorizarea aplicării legislației în vigoare de către Primăria Sectorului 1 și instituțiile subordonate. Imediat ce vom primi informațiile solicitate în baza legii 544 de la primăria S1, le vom pune la dispoziția cetățenilor, pentru a face singuri o evaluare a actualei administrații. ”, a declarat Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1.

Dan Tudorache vrea să-i dea în judecată pe cei de la PNL

Conform unor surse, Dan Tudorache ar vrea să-i dea în judecată pe cei de la PNL pe motiv că i-au adus o plantă toxică în birou. Și totuși întregul sector este plin de așa ceva, cadou pentru cetățenii din partea primarului probabil.

