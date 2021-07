Facturile la energie vor exploda! Programul Green Deal al Comisiei Europene îi sărăcește pe români, alături de bulgari și toți cei care au deja probleme în achitarea facturilor la energie.

Românii, alături de bulgari, plătesc în acest moment cele mai mari prețuri la electricitate din Europa, raportate la puterea de cumpărare.

Facturile la energie vor exploda! Pachetul ”Fit for 55”, aspru criticat

Sărăcia energetică ar putea fi agravată pe măsură ce prețurile vor crește în cadrul schemei de comercializare a emisiilor propuse de Comisia Europeană, a avertizat Confederația Europeană a Sindicatelor (CES), iar alte părți interesate ridică îndoieli similare.

Propunerile din cadrul pachetului ”Fit for 55” al Comisiei Europene includ crearea unui nou sistem de comercializare a cotelor de emisii pentru a impune un preț al carbonului pentru transportul rutier și clădiri (ETS II).

Dar părțile interesate avertizează că această mișcare ar atinge cele mai vulnerabile societăți.

”O creștere cu 5 euro a prețului la pompa de benzină și 35-40 de euro pe lună la facturile de energie casnice vor afecta negativ veniturile tuturor lucrătorilor”, a declarat Ludovic Voet, secretarul confederal al CES.

El a adăugat că alternativele regenerabile nu erau încă disponibile pentru gospodării.

Sărăcia energetică, exacerbată

”Chiriașii, navetiștii, proprietarii de întreprinderi mici și mulți consumatori vor experimenta costuri mai mari de energie și transport, fără o oportunitate reală de a se îndrepta către alternative pe termen scurt”, a fost de acord Silke Ernst, șeful influentului sindicat german de prelucrare a metalelor IG Metall.

”Potențialul oricărei propuneri legislative care să exacerbeze sau să reducă sărăcia energetică ar trebui, așadar, să fie întotdeauna examinat”, a declarat Sarah Mekjan de la Climate Alliance, un ONG care luptă împotriva sărăciei energetice în Europa.

Ea a menționat că noile propuneri ale UE sau ETS II pentru transportul rutier și clădiri nu fac excepție.

CES a menționat că, dacă va fi adoptată, propunerea va avea un impact asupra a 50 de milioane de gospodării din UE care trăiesc în sărăcie energetică, cu un preț de 170 euro pe tonă de CO2, rezultând o creștere anuală a costurilor de 373 euro pentru transport și 429 euro pentru clădiri pentru o gospodărie medie.

Pentru comparație, prețul actual al carbonului ETS este peste 50 euro.

Prețul german al carbonului, impus în 2021, va fi de aproximativ 60 euro în 2026, când propunerea UE va intra în vigoare.

Românii și bulgarii plătesc deja cele mai mari prețuri la electricitate din Europa

Noul preț al carbonului pentru transportul rutier și clădiri este în parte modelat după prețul carbonului din Germania, a declarat europarlamentarul verde Jutta Paulus, potrivit euractiv.com.

Săracii energetici ai Europei, cei care nu își pot încălzi confortabil casele, se estimează că se numără undeva între 50 și 125 de milioane de oameni (inclusiv Marea Britanie).

Efectele sărăciei energetice asupra sănătății sunt larg recunoscute.

Cu toate acestea, abordarea problemei este dificilă, întrucât sărăcia energetică diferă între statele UE, a declarat Dewi Dimyati-Vliexs de la 3 Counties Energy Agency (3cea), un ONG irlandez care combate sărăcia energetică.

Sărăcia energetică este cea mai răspândită în Bulgaria, aproximativ 30% dintre cetățenii săi luptându-și să-și permită facturile de energie.

”Românii și bulgarii plătesc deja cele mai mari prețuri la electricitate din Europa ca o consecință a ETS energetic, dacă sunt raportate la puterea de cumpărare”, a spus Paulus.

Europarlamentarul verde Paulus și o serie de parlamentari din UE au declarat că împărtășesc aceste preocupări legate de prețul carbonului la benzină și combustibili pentru încălzire, având în vedere că prețurile mai mari ar afecta întregul bloc, în ciuda cetățenilor săi care au puteri de cumpărare foarte diferite.

Gospodăriile mai sărace vor fi cele mai afectate

Gospodăriile mai sărace ar fi afectate în mod disproporționat de o creștere a prețurilor benzinei, întrucât își cheltuiesc o cantitate mai mare din bugetul lor lunar pentru transporturi, a convenit europarlamentarul S&D Jytte Guteland, potrivit sursei citate.

”Pachetul legislativ ”Fit for 55” al Comisiei Europene va penaliza europenii săraci”, a avertizat Martha Myers de la Friends of the Earth Europe.

Comisia a răspuns criticilor propunând un fond pentru climă socială prezentat de vicepreședintele Frans Timmermans la 14 iulie. Fondul, dacă este cofinanțat de statele UE așa cum se prevede, se va ridica la un total de 144,4 miliarde EUR.

Cu toate acestea, și acest lucru a fost întâmpinat cu scepticism, criticii punând la îndoială natura voluntară a schemei și domeniul său de aplicare.