Prețul facturilor de energie electrică ar putea crește semnificativ de la 1 aprilie anul viitor, când va expira schema actuală de compensare și plafonare. Sebastian Burduja afirmă că toți românii ar trebui să plătească sub 1,3 lei/kWh pentru energie electrică din aprilie, iar cei care vor plăti mai mult ar trebui să își schimbe furnizorul.

Potrivit acestuia, prețul real al energiei, care include atât energia activă cât și toate taxele și tarifele, se situează între 1,1 și 1,22 lei/kWh. Astfel, consumatorii care plătesc acum cele mai mici plafoane, de 0,68 și 0,80 lei/kWh, vor experimenta creșteri ale facturilor, în timp ce cei cu un consum lunar de peste 300 kWh vor plăti facturi mai mici.

Factura de energie este alcătuită din aproximativ 60% tarife și taxe reglementate și 40% energie activă. Furnizorii cumpără energia pentru anul viitor la prețuri între 485 și 539 lei/MWh, ceea ce face ca prețul real al unui kWh să fie între 1,1 și 1,22 lei, depășind tarifele actuale pentru consumatorii mici și medii, dar rămânând sub plafonul de 1,3 lei pentru consumatorii mari. Dacă plafonarea va fi eliminată, facturile vor crește pentru consumatorii mici și medii, iar cei cu consum mare vor plăti mai puțin.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a explicat la Digi24 că facturile de energie nu vor suferi modificări până pe 1 aprilie 2025, iar pe parcursul iernii se va aplica aceeași schemă de compensare și plafonare. După această dată, românii care vor avea dificultăți în plata facturilor vor primi sprijin din partea Guvernului, iar prețul va fi subvenționat. De asemenea, consumatorii cu peste 300 kWh/lună vor plăti facturi mai mici, iar cei cu consum mic vor experimenta creșteri.

Burduja a subliniat că România are al cincilea cel mai mic preț la energie electrică din UE. Burduja susține că fluctuațiile de preț sunt cauzate de lipsa de investiții în producția de energie și în rețelele electrice.

Ministrul Energiei a explicat și ce duce la fluctuațiile atât de mari în prețul energiei electrice.

„Sunt foarte multe variabile aici. În primul rând, România n-ar trebui să depindă de alții, dar după 30 și ceva de ani în care nu s-a investit în producția de energie electrică, nu s-a investit în rețele, din păcate, nu ne acoperim în multe zile consumul intern. Cu toate acestea, România are, ca urmare a plafonării și compensării, al cincilea cel mai mic preț pe energie electrică și al patrulea cel mai mic preț la gaze din întreaga UE. Deci ideea că am plăti cel mai mare preț, cum am văzut vehiculat în spațiul public, este complet falsă”, a adăugat Burduja.