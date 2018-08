Fă-ți vin de casă din must de la Jidvei: Cât costă și cum se face comanda!

Miruna Ionescu vineri, 31 august 2018 | 0 Comentarii | 295 Vizualizari Autor:295 Vizualizari

Vin de casă din must de la Jidvei! Campania de comenzi pentru mustul de la Jidvei se încheie sâmbătă, 1 septembrie. Astfel, aceasta este ultima zi în care gospodarii mai pot comanda must din care să își producă vin de casă. După 1 septembrie, compania Jidvei va începe în forță livrarea cantităților de must comandat.