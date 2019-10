In perioada 10 – 20 octombrie 2019, Tiriac Collection expune in cadrul Salonului Auto Bucuresti si Accesorii 2019 doua exponate istorice de exceptie din colectie: 1950 Jaguar Mark V si 1957 Mercedes-Benz 220S. Astfel, vizitatorii vor putea admira pe toata durata derularii evenimentului, o mica parte din galeria Tiriac Collection, avand posibilitatea sa le exploreze in standul Tiriac Auto alaturi de modelele actuale ale acestor branduri.

Jaguar Mark V a fost lansat la Salonul Auto din Londra in 1948 si a pastrat structura sasiului dezvoltata de Jaguar in 1938. Sasiul automobilului a fost construit cu o suspensie independenta pe puntea fata, frane hidraulice pe toate cele patru roti si o caroserie realizata integral din panouri din otel presat. Modelul Jaguar a fost disponibil in doua versiuni de caroserie: limuzina cu 4 usi (Saloon) si coupe cu plafon retractabil (Drophead coupe). Un detaliu interesant despre istoria si evolutia marcii este statueta jaguarului in saritura de pe radiator, care la acea vreme era optionala. Modelul Jaguar Mark V si-a lasat amprenta pe marele ecran in 2013, cand a aparut in filmul A New York Heartbeat, avandu-l in rolul principal pe actorul Eric Roberts.

Cea de-a doua masina expusa in cadrul Salonului Auto Bucuresti si Accesorii 2019 a fost fabricata in 1957 si este un Mercedes-Benz 220S. Din 1957 si pana in 1959, anul care a marcat sfarsitul productiei, au fost construite doar 3.429 de exemplare Coupe 220S si Cabriolet. In timp ce versiunea Cabriolet s-a aflat mai multi ani in centrul atentiei, colectionarii abili de Mercedes-Benz si entuziastii marcii au apreciat in mod deosebit 220S Coupe pentru caracterul practic in orice anotimp si designul frapant al plafonului hard-top, cu un montant C drept si luneta panoramica la moda, care s-a bucurat de un succes extraordinar in randul cumparatorilor de pe toate pietele importante din SUA.

Cea mai populara versiune a autovehiculului a fost editia limitata in doua usi, care desi era produsa in serie, beneficia de finisaje manuale realizate de artisti carosieri specializati in cadrul atelierelor Mercedes Sindelfingen din Germania. Modelul a fost evaluat la un pret cu aproape 75% mai mare decat al masinilor concurente datorita aspectului si finisajelor impresionante.

Exemplarul din galeria Tiriac Collection a fost vandut in San Francisco, California. Masina originala, pe care proprietarii anteriori o alintau cu numele Daisy Rose, a fost revopsita cu aproximativ 30 de ani in urma in doua tonuri, ramanand la fel de atragatoare si astazi. Interiorul este original, cu finisaje din lemn si inox, cu o patina incantatoare.

Pe durata desfasurarii Salonului Auto Bucuresti si Accesorii 2019, Galeria Tiriac Collection ramane deschisa publicului care doreste sa realizeze un tur complet al colectiei private, cu program obisnuit de functionare, de vineri pana duminica, in intervalul orar 10.00 – 19.00.

