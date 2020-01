O noua anulare de executare silită obtinuta de catre SCA Cuculis&Asociatii in mod definitiv. Pronuntarea este de data foarte recenta, in prima parte a lunii ianuarie 2020 prin care am reusit in mod definitiv sa anulam incheierea de numire a expertului in cadrul procedurii de executare silita.

Am devoalat inca de acum 2 ani de zile ca evaluarile facute in cadrul procedurilor de executare silita facute de catre membrii ANEVAR sau persoane care NU au calitatea de expert tehnic MJ, sunt nule!

Incredibil si scandalos este ca prin adresa de mai jos, observati cum KRUK, vestitul recuperator de creante ce executa silit nestingherist in Romania, in baza contractelor cumparate pe nimic de la banci, vine si solicita executorului vanzarea la licitatie publica a imobilului debitorului , iar executorul numeste ILEGAL UN EVALUATOR.

Vedeti adresa mai jos:

Cu aceeasi ocazie ne aducem aminte si de cazul in care evaluatorul numit, mentioneaza in adresa ca a fost fortat de catre banca sa efectueze un raport de evaluare ilegal.

Decizia instantei de judecata a fost una ferma in apel, a modificat integral ceea ce a stabilit pe fond instanta si a anulat integral tot ceea ce tine de partea de evaluare a imobilului ce urma sa fie vandut la licitatie publica.

Lucrurile trebuie sa fie clare, NU se evalueaza ci se stabileste in concret aceasta suma de bani pentru care urmeaza sa fie facuta vanzarea imobilului fiindca altfel ajungem in situatia in care bunurile dvs. sunt vandute pe nimic la licitatie publica.

Solutia instantei:

16.01.2020

Ora estimata: 10:30

Complet: CCA4

Tip solutie: Schimbat total

Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de apelanţii POPA LEONTINA şi POPA IULIAN împotriva sentinţei civile nr. 3919/07.10.2019 pronunţată de Judecătoria Slatina. Schimbă în totalitate sentinţa civilă nr. 3919/07.10.2019 pronunţată de Judecătoria Slatina, admite contestaţia la executare formulată de contestatorii POPA LEONTINA şi POPA IULIAN şi anulează încheierea executorului judecătoresc din data de 02.04.2019 din dosarul de executare nr. 962/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc Ţăpuşi Ruxandra. Definitivă.

Pronunţată la data de 16.01.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: Hotarâre 12/2020 16.01.2020

Decizia este una care reinstaureaza normalitatea in faza de executare silita si permite de fapt anularea atat a incheierii de numire a evaluatorului dar si a actelor ulterioare intocmite cum ar fi raportul de evaluare.

Vizualizati si :

Expertul Evaluator asa cum reiese si din actele de executare silita este numit sub forma unei firme care cunoastem ca nu poate sa dobandeasca aceasta calitate.

Ce pot sa fac daca sunt intr-o asemenea situatie si nu stiu daca pot contesta sau nu executarea silita cu privire la Expertul Evaluator numit de catre executor?

Probabil ca deja nu mai este o noutate pentru nimeni ca daca sunteti executat silit de recuperator de banca sau ifn si vreti sa invocati natura abuziva a clauzelor din cadrul contractului, puteti sa faceti acest lucru chiar si peste termenul de 15 zile.

Sunt de parere ca un asemenea act chiar daca nu este atacat in cadrul procedurii de executarea silita, ar putea fi contestat pe calea unei actiuni de constatare a nulitatii actului de adjudecare, fiindca imobilul in cadrul procedurii de executare se vinde exclusiv in baza raportului de evaluare.

Sunteti in procedura de executare silita? trebuie sa stiti ca legea va permite sa deschideti o contestatie la executare doar pentru simplul motiv de a verifica daca un anumit act este emis corect sau nu.

Expertul Evaluator are si el la randul sau obligatia sa se abtina cand constata ca ar face o ilegalitate, asa cum s-a intamplat in acest caz prin care instanta a anulat actele de executare silita aferente.

