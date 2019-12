„Suntem societate comercială de un an de zile, avem relaţii contractuale care se desfăşoară pe baze economice şi, într-adevăr, am acumulat nişte datorii la ANAF, este o procedură fiscală foarte clară pentru a eşalona aceste datorii se cere o garanţie, ca la orice bancă comercială sunt nişte garanţii. Am avut bunuri care au fost evaluate de către un expert evaluator agreat de ambele părţi, şi cu ele am garantat pentru cinci de acum încolo o eşalonare la plata TVA-ului, la ANAF.”, a declarat directorul STB.

Ce se întâmplă dacă nu datoria nu va fi achitată

Dacă STB nu va plăti datoria, Fiscul va putea executa silit imobilul și poate luat certificatele de înmatriculare ale autobuzelor. Totuși, Mihai Creci a declarat că așa ceva nu se va întâmpla.

„Asta nu se va întâmpla niciodată, vom plăti datoriile pentru că cinci ani de-acum încolo, lunar, va trebuie să plătim o sumă care nu este foarte greu de plătit şi nu se va ajunge la acest lucru.”

Cum a ajuns STB la o datorie așa de mare

STB urmează să mai cheltuie bani pentru autobuze și tramvaie având în vedere că parcul auto este destul de vechi. În condițiile în care compania are deja de plătit o datoria față de ANAF, aceasta vrea să mai achiziționeze noi mașini. Potrivit spuselor directorului STB, compania a ajuns să aibe datorii la stat tocmai din cauza înnoirii parcului auto.

„Parcul nostru auto s-a mărit cu 80% faţă de anii precedenţi. Dacă anul trecut aveam aproximativ 1000 de mijloace de transport pe stradă, acum avem 1800 şi ceva. Ăsta este un motiv, au crescut şi cheltuielile. Şi cheltuielile au mai crescut şi datorită faptului că de un an de zile intrăm foarte mult pe regiunea Ilfov. Dacă până acum nu operam decât în Bucureşti şi cu mici excepţii la unele comune sau oraşe din jurul Bucureştiului, din septembrie anul trecut, STB-ul merge 144 de maşini în majoritatea comunelor şi oraşelor de pe lângă Bucureşti. Astfel că au crescut şi cheltuielile de exploatare, noi ne-am transformat în societate comerciale şi, deci, funcţionăm pe principii strict economice de anul trecut. Este normal să întâmpinăm anumite dificultăţi în relaţiile acestea comerciale, dar nimic ieşit din comun”, a spus directorul STB, potrivit Digi 24.



