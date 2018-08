EXCLUSIV Tranzacție unicat: primăria lui Robert Negoiță a preluat, pe 1 leu, controlul firmei de construcții a unui celebru rege al asfaltului

Tranzacţia a fost perfectată printr-un contract de vânzare-cumpărare consultat şi de de Capital. După ce cedat 51% din titluri, Diaconu mai rămâne, totuşi, cu 29% din acţiuni. Decizia Primăriei Sector 3 vine după ce, la începutul acestei luni, compania municipală Administrare Active Sector 3 a cumpărat şi fabrica de prefabricate a Delta ACM din Popeşti Leordeni pentru 5 mil. euro.

Contactat de Capital, directorul general al Delta ACM, Ioan Ștefan, a spus că decizia de vânzare a fost luată pentru a revigora firma, care se confruntă în prezent cu unele problem.

“S-a decis vânzarea a 51% din firmă pentru revigorarea, creşterea producţiei şi dezvoltarea companiei. Primăriile încep să îşi dezvolte companii proprii pentru drumuri şi lucrări edilitare. Asta înseamnă că ori îşi fac firme noi, ori cumpără firme care vor să intre în asemenea parteneriate. Preţul de vânzare este simbolic pentru că, în condiţiile actuale de piaţă, noi eram pe pierdere. Noi vrem un nou început. Tot portofoliu de contracte aflate în desfăşurare va fi dus la capăt. Florea Diaconu rămâne acţionar minoritar, cu 29%, şi Ionel Pirpiliu, cu 20%. Deocamdată rămân la conducerea companiei“, a declarant, pentru Capital, Ioan Ştefan.

Florea Diaconu ocupă locul 36 în ultima ediţie a top 300 Capital cei mai bogaţi români cu o avere estimată la 118-120 de milioane de euro.

Pe lângă activitatea de bază, construcţiile, Florea Diaconu mai are afaceri şi în producţie. El deţine două fabrici de prefabricate din beton. În plus, are şase capacităţi de producţie de beton şi asfalt pentru lucrările de construcţii desfăşurate de Delta ACM. Diaconu mai gestionează şi o capacitate de producţie de bitum modificat cu polimeri şi două cariere de piatră, în Jilava şi Bumbeşti. Grupul lui Diaconu are şi o fabrică de construcţii metalice.

Delta ACM este una dintre cele mai importante firme de construcţii din România ea desfăşurând mai multe lucrări importante cu statul. Una dintre acestea a fost, până la un punct, construcţia metroului Drumul Taberei. De asemenea, Delta ACM a participat la construcţia mai multor drumuri importante din România.