Invitat în podcastul EVZ, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a observat că fără îndoială, Cîțu a fost sabotat în urma unei complot de inspirație shakespeariană. Jurnalistul a remarcat în primul rând că liderul liberal a fost lăsat singur, neoferindu-i-se, după turneul din Statele Unite, nici măcar șansa de a-și da demisia în fața echipei sale fostă „câștigătoare”.

Cristoiu: Ce se întâmplă la PNL e un atentat la minimă democrație

Mai mult, la Florin Cîțu nu s-au respectat nici măcar reguli de politețe ca în cazul debarcării lui Ludovic Orban, amintește Cristoiu.

„Televiziunile de știri evită povestea asta sub pretextul că discută despre război. Tot ce se întâmplă acum la PNL e un atentat la minimă democrație. Urmăresc de 32 de ani bătăliile din partife, Sigur, întotdeauna au fost intrigi. (…) A venit Ciucă să ceară puterea? Nu. Am consumat jumătate din 2021 cu Cîțu. A venit unul, Klaus Iohannis, bă eu vreau să-l impun pe Cîțu. Ăla nu are pic de talent. Ce ne-a costat? Am ignorat pandemia, am ignorat drepturile. Totul.

Nu trec 6 luni și fără niciun motiv, într-o noapte de martie, 40 de filiale… vine dl. Flutur și zice, în noaptea aia s-a făcut un tabel. Vine el din America, se duc vicepreședinții care l-au votat și îi cer demisia. El nu vrea. Rebelii, repet, care l-au pus. El avea de gând să demisioneze în fața lor. Convoacă biroul și nu vine nimeni. Orice lider căzut avea unul lângă el. Era singur singur”.

„ Tragedie curată”, a completat Turcescu.

„Nimeni nu-l sprijină pe Ciucă la televizor. Toți îl sprijină pe tabel”

Premierul Nicolae Ciucă pare a fi principalul beneficiar al demisiei mai mult forțate a lui Florin Cîțu din fruntea PNL, consideră cunoscutul jurnalist, care a reliefat că ascensiunea generalului are legătură directă cu președintele. Însă mai există un aspect curios în toată această intrigă.

„Nu e vorba de debarcarea lui Cîțu, ci de înscăunarea lui Ciucă. Totul pentru front, totul pentru victoria lui Ciucă. Nimeni nu-l sprijină la televizor. Toți îl sprijină pe tabel. Nimeni nu spune că e mare, dar toți îl votează”, a conchis Cristoiu.