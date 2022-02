Invitat în podcastul EVZ Play, senatorul AUR Sorin Lavric a anunțat în premieră planul partidului pentru a contracara criza gazelor care a lovit din plin populația. Chestionat de jurnalistul Mirel Curea cum se poziționează AUR, ca principal partid de opoziție, în această criză fără precedent și ce soluții concrete vede, ideologul formațiunii politice aflate pe locul 2 în cele mai recente sondaje de opinie a afirmat că se pregătește un plan.

„Am făcut manifestații și ne-au învinuit de violență fascistă. Singura soluție e înghețarea prețurilor sau naționalizarea. Nu există concurență, totul e în mâna câtorva firme de stat care au monopolul”.

Lavric: Toate resursele noastre sunt duse

Chestionat de Dan Andronic dacă nu cumva viziunea AUR e cam etatistă, filosoful a replicat: Suntem naționaliști. Am cam vândut tot, toate resursele noastre sunt duse. Dacă am putea am face și naționalizarea apelor, petrolului, apoi toate aceste companii de stat care au fost naționalizate sau urmează să fie.

Senatorul a adus în discuție și legătura dintre această criză europeană a gazelor și poziția Bruxelles-ului. În opinia invitatului în studioul EVZ, faptul că Uniunea Europeană luptă pentru dezrădăcinarea țărilor din estul Europei denotă interesul acesteia pentru instaurarea colonialismului. În această ecuație naționalizarea gazelor ar fi o măsură care să stopeze a această abordare a Bruxelles-ului. Sorin Lavric a amintit atitudinea mai generală a Poloniei și Ungariei,