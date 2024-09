Exclusiv! Jurnalistul Robert Turcescu a menționat despre o nouă carte a autorului Yuval Noah Harari, Nexus. În acest nou volum el vorbește despre rețele de informații din Epoca de Piatră până în zilele noastre. Conform jurnalistului, Harari precizează că va fi foarte greu de gestionat ceea ce se va întâmpla în următorii ani în ceea ce ține de domeniul informațiilor.

De asemenea, Robert Turcescu mai amintea și despre faptul că în cartea sa, Harari mai precizează și despre bătălia cu inteligența artificială și că nu știe unde duce. În plus, autorul mai descrie și că s-ar putea ca omenirea să asiste la apariția unor „monștri” din acest punct de vedere. În acest context, jurnalistul i-a adresat o întrebare lui Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct al directorului SIE. Mai exact: „Ce părere aveți despre aceste lucruri?”

Silviu Predoiu a explicat că în principiu „ne vom simți întotdeauna depășiți. Indiferent de domeniu, dacă abordarea noastră este constatativă”. Mai apoi el a început să explice exact la ce face referire.

„Eu am început și am studiat și am fost pregătit pentru spionajul dintr-o altă lume. Am fost pregătit în micropunct, documente fotografiate transformate în puncte de un milimetru pe care le ascundeai pe un material tipărit în locul punctului de la i sau virgulei de la ț”, a explicat Silviu Predoiu.