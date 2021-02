Astăzi, sistemul online de la Banca Transilvania arăta că sunt în așteptare aproape 200 de clienți care aveau probleme cu efectuarea tranzacțiilor online. Un angajat al BT ne-a declarat că problema este la Orange, întrucât clienții care încearcă să realizeze tranzacții online cu cardul nu primesc SMS-ul de confirmare, acesta fiind una dintre etapele prin care banca se asigură că cel care vrea să facă tranzacția este chiar titlularul cardului.

“În acest moment, serviciul SMS este indisponibil pentru clienții ING, abonați ai Orange. Suntem în contact direct cu operatorul de cablu și telefonie mobilă și vom reveni cu detalii privind soluționarea situației. In același timp, este important să vă menționăm că servicii ING precum tranzacțiile cu cardul la comercianți sau la ATM-urile ING sunt disponibile in parametri normali. In cazul unor situații urgente, sună-ne la *2ING sau la *2464,” au declarat reprezentanții ING Bank România, la solicitarea Capital.