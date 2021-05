În Top 300 Companii din România, realizat de Capital toamna trecută, Arctic se afla printre primele 30 cele mai mari afaceri din țară. Ce responsabilități are un CEO pentru a păstra compania sa la un astfel de nivel?

Murat Büyükerk: Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei afaceri și cred că unul dintre rolurile majore ale unui lider este să construiască echipe puternice și competitive. Sunt mândru că echipa Arctic este formată din profesioniști ambițioși, orientați spre rezultate, care caută în permanență soluții prin care să răspundem la nevoile reale ale consumatorilor. Consider, totodată, că liderii puternici sunt cei care privesc dincolo de obiectivele de business și caută să se implice constant în comunitățile în care își desfășoară activitatea.

Una dintre cele mai moderne fabrici din Europa

Ce a însemnat deschiderea noii fabrici Arctic de la Ulmi pentru companie? Cât de importantă a fost investiția într-una dintre cele mai tehnologizate facilități de producție de la noi din țară?

Murat Büyükerk: Deschiderea fabricii de la Ulmi a reprezentat un pas important în demersul nostru de a transforma România într-un hub de producție de electrocasnice pentru întreaga Europă. Suntem mândri că la Ulmi, Arctic a pus bazele primei fabrici Industry 4.0 din România, una dintre cele mai moderne facilități de producție din Europa. Dezvoltată în urma unei investiții de 150 de milioane de euro, fabrica integrează cele mai noi tehnologii de inteligență artificială, machine learning și tehnologii robotizate, care ne vor permite să atingem o capacitate de producție de 2,2 milioane de mașini de spălat pe an. Industry 4.0 înseamnă nu doar productivitate crescută, ci și sustenabilitate, iar fabrica de la Ulmi reprezintă angajamentul nostru de a construi responsabil. Datorită implementării unor tehnologii avansate ce permit o utilizare mai eficientă a resurselor, unitatea are în portofoliu numeroase acreditări ca fabrică verde, fiind și singura din România care deține certificarea LEED Platinum, document care atestă cele mai înalte performanțe în domeniul producției sustenabile.

Care este cea mai mare realizare pe care ați avut-o de când ați ajuns CEO la Arctic?

Murat Büyükerk: Toate realizările înregistrate în ultimii ani sunt rezultatul muncii întregii echipe Arctic, un merit al tuturor angajaților. Datorită eforturilor și implicării lor, Arctic operează în prezent singura fabrică Industry 4.0 din România, unitate care ne susține activ în demersul nostru de a contribui la o lume mai bună. Principala noastră convingere este că dezvoltarea economică durabilă este posibilă doar prin respectarea resurselor naturale și grija pentru un viitor mai bun. Ghidată de aceste principii solide, compania Arctic și-a consolidat poziția de lider pe piața de electrocasnice din România, o confirmare a faptului să toate eforturile noastre au fost în direcția corectă.

Cum a fost 2020 pentru Arctic? Cum arată cifrele companiei pentru anul pandemiei?

Murat Büyükerk: 2020 a fost un an cu multe provocări ce ne-au determinat să regândim și să ajustăm procesele de lucru, astfel încât să protejăm sănătatea angajaților și, totodată, să ne menținem capacitatea de a opera. În ciuda incertitudinilor financiare și economice generate de apariția pandemiei, piața electrocasnicelor a înregistrat o evoluție pozitivă în toată Europa, iar România s-a înscris în acest trend. Putem spune că, în 2020, am fost favorizați de acest context nou apărut, iar rezultatele înregistrate au fost unele bune. Am dovedit că suntem o echipă puternică și agilă, care știe să își adapteze strategiile pentru a atinge obiectivele de business, dar totodată rămâne dedicată și implicată în sprijinirea comunității.

Credem în solidaritate și responsabilitate și, de aceea, în momentele dificile pentru sistemul medical din România, am acționat și am venit în ajutorul a 90 de spitale și servicii de ambulanță, prin donarea a 1.300 de aparate electrocasnice în valoare de 1,4 milioane de lei. Totodată, am făcut un pas înainte și am angrenat și alte companii mari în mișcarea de solidaritate – „Respect pentru linia întâi!”, iar împreună am arătat apreciere și recunoștință față de profesioniștii din prima linie.

Care este sfatul dvs. pentru tinerii din ziua de astăzi ce își doresc să ajungă într-o zi CEO ai unei mari companii?

Murat Büyükerk: Succesul profesional presupune nu doar multă muncă, ci și curiozitate, curaj și dorință de dezvoltare personală. I-aș îndemna pe tinerii aflați la începutul carierei să își aleagă atent modelele pe care le urmează, să fie autodidacți și să se implice în cât mai multe proiecte.

Care sunt obiectivele companiei pe care o conduceți pentru anul 2021?

Murat Büyükerk: Deținem două dintre cele mai mari fabrici din Europa și vizăm să ne menținem poziția de lider pe piața locală de electrocasnice. Suntem implicați activ și susținem economia românească și ne concentrăm eforturile pentru a crește exporturile. Avem în prezent aproape 6.000 de angajați și obiectivul nostru este să ne extindem constant echipa. Avem deja în plan extinderea capacității de producție, atât în fabrica de la Ulmi, cât și în cea de la Găești, cu tehnologii de ultimă generație, care să ne ajute în demersul nostru de a produce electrocasnice cu un impact cât mai mic asupra mediului. De asemenea, ne vom concentra în direcția dezvoltării de noi tehnologii și produse menite să răspundă nevoilor mereu în schimbare ale consumatorilor noștri.

Revista este disponibilă în format print și poate fi comandată de pe magazinul online agoramag.ro.

Sursa foto: arhiva personală