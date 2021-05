”Una din principalele dificultăți a fost legată de reducerea semnificativă a posibilităților de interacțiune umană directă cu partenerii și consumatorii JTI. Astfel, canalele alternative de comunicare au devenit tot mai importante”, spune George Mocan, Trade Marketing Manager JTI.

”2020 a fost un an atipic, nu doar pentru JTI România. A trebuit să făcem față unor situații noi și să găsim soluții rapide prin care să reușim să răspundem cerințelor clienților și consumatorilor noștri. Dacă ar fi să aleg proiectul nostru de succes pentru 2020, aș nominaliza proiectul de mare succes legat de asigurarea disponibilității și continuității produselor noastre în magazinele partenere, chiar și în condițiile dificile de anul trecut”, declară Mocan pentru Capital.

George Mocan are multă, foarte mută experiență în ceea ce face, oare ce proiect a fost cel mai important pentru el? ”De-a lungul celor 18 ani petrecuţi în cadrul acestei companii, am participat la multe proiecte, cu diverse roluri. Un proiect cu valoare mare adăugată pot să spun că a fost MIT (Manager în Training) în partea de nord a ţării, prin care am reuşit să transferăm know-how în interiorul companiei şi să îl punem în aplicare şi în teren”, punctează Trade Marketing Manager-ul JTI.

Dar viitorul, la ce să ne așteptăm? ”În 2021 ne dorim să continuăm să fim cât mai aproape de partenerii noştri şi să oferim consumatorilor adulţi posibilitatea de a alege unul sau mai multe din produsele noastre. Cel mai probabil într-un mediu de business în continuă schimbare, adaptat inclusiv noilor tendinţe emergente” , subiniază George Mocan.

”Cariera este similara unui maraton, nu unui sprint”,

George Mocan, Trade Marketing Manager JTI