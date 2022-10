„Toată lumea zicea că se bombardează Odesa și porturile, terminalele de cereale. În Odesa, cele mai mari silozuri de cereale le are compania Cargill. Care e una din cele mai mari companii de trading și cereale din lume, americană. Păi n-a căzut nicio bombiță pe nimic. Cargill care are control asupra unor mari suprafețe în care se produc cereale, deci ce exportă Ucraina. Iar silozurile stau în picioare. Ei s-au bătut acolo, dar chiar Cargill a spus că ei vor ține funcționarii, cei care lucrează, pentru că ei știu că nu se poate întâmpla nimic și că se va avea în vedere că aici e o parte care ține de alimentația internațională și vor fi protejați. Și au fost protejați.”, susține Cătălin Harnagea.

După război, mulți investitori se arată …

„Ucraina nu are în spate decât promisiuni și bani care vin cu miliardele pe lună pentru înarmare. Sigur, la sfârșit, când se va trage linie, pe ce o să rămână la sfârșit din tot teritoriul, vor veni foarte mulți interesați care vor lua pentru nimic industrii, teritorii pentru Agricultură, cum s-a mai întâmplat.”, e de părere fostul șef SIE.

„Cum s-a întâmplat la noi, fără să fim într-un conflict după 1989 …”, a completat jurnalistul Ionuț Cristache.

De ce vor rușii sudul Ucrainei?

„Ei n-au vrut decât Donbasul, după care s-au gândit să aibă și control la Marea Neagră.(…) Zona Mării Negre poate fi ținută sub control pentru negociere. Va fi un război încontinuu pe zona respectivă, pe granița trasată de Federația Rusă. Rușii n-o să mai intre și n-o să mai dorească nimic, dar vor securiza linia frontului.”, a mai spus Cătălin Harnagea.