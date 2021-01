EXCLUSIV: Liviu Dragnea dă marea lovitură. Va fi bomba politică a anului

Nu este însă PSD. Este Partidul Ecologist Român (PER). Partid vechi de 30 de ani. A fost înființat în ianuarie 1990.

Strategia, potrivit unor lideri ecologiști importanți și cu vechime în partid, a fost pregătită de fidelii lui Liviu Dragnea din PSD din care o parte a lor se află deja în PER.

Și este aprobată și de conducerea actuală a Partidului Ecologist Român. În prezent, PER este condus de Dănuț Pop care ocupă funcția de președinte din anul 2007.

Strategia se dorește a fi oficializată în primăvara acestui an când este prevăzută desfășurarea unui Congres extraordinar al PER. Eveniment în care se va alege o nouă conducere a partidului și un nou Statut.

Conducerea PER va fi preluată de un ex-lider al PSD dar partidul își va păstra numele consacrat de 30 de ani.

Noii șefi ai PER urmăresc să atragă alături de ei și alți foști parlamentari din PSD înlăturați recent din prima linie de Marcel Ciolacu și Vasile Dîncu precum și membri ai PSD din organizațiile județene ale partidului, nostalgici după epoca Dragnea.

De la protejarea pădurilor, PER trece la protejarea lui Dragnea

PER nu mai este partidul care declară de ani de zile că misiunea sa este lupta pentru protejarea pădurilor din România de tăierile masive practicate fără restricții. PER s-a convertit hotărât cu trei luni în urmă. La pesedism.

În luna octombrie 2020, PER a fost invadat de o serie de membri ai PSD care ori au fost excluși ori și-au dat singuri demisia din partid pentru că nu s-au mai regăsit pe listele electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.

Listele electorale ale PSD au fost alcătuite de noua conducere a partidului aleasă în august 2020 reprezentată de Marcel Ciolacu și Vasile Dîncu. Cei doi au scos din joc 130 de parlamentari din epoca Dragnea.

Printre evadații din PSD spre PER se numără foștii parlamentari Șerban Nicolae, Cătălin Rădulescu zis „Mitralieră”, Liviu Pleșoianu, fostul europarlamentar Cătălin Ivan.

Lor li s-a alăturat și fostul primar Marian Vanghelie care a fost demis din PSD de Victor Ponta pe vremea când acesta conducea partidul din Șoseaua Kiseleff.

În prezent, secretarul general al PER este tot un fost membru al PSD, Rafael Vasile. Acesta a fost secretar general adjunct al PSD pe vremea când Codrin Ștefănescu era șeful lui în calitate de secretar general al social-democraților aflați sub comanda lui Liviu Dragnea.

Cătălin Rădulescu”Mitralieră” – viitorul șef al PER

Grupul ex-PSD din PER va candida la Congres pe baza unei Moțiuni condusă de fostul deputat social-democrat Cătălin Rădulescu zis „Mitralieră”. Moțiunea va propune Congresului PER o echipă nouă și un Program Politic după care va fi condus partidul.

Cătălin Rădulescu, bun prieten cu Codrin Ștefănescu și susținător vocal al lui Liviu Dragnea este stabilit să devină noul președinte al PER. Actualul șef al partidului, Dănuț Pop, care cunoaște și aprobă strategia, va fi ales în funcția de președinte executiv.

Iar lui Codrin Ștefănescu, care este așteptat încă din anul 2020 să adere la PER împreună cu foștii parlamentari și membri ai PSD care au devenit peste noapte ecologiști, îi este rezervată funcția de secretar general al partidului.

Codrin Ștefănescu este liderul social-democrat care i-a rămas cel mai fidel lui Liviu Dragnea. Și după ce fostul șef al PSD a fost condamnat în 2019 la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, Ștefănescu l-a vizitat constant la Rahova.

„Cred că atunci când va ajunge acasă, Liviu se va opera la spate. Apoi se va gândi dacă se va reimplica în activitatea politică. Influența lui Liviu Dragnea în electoratul PSD este foarte mare în continuare”.

„Nu am vorbit explicit cu el despre o revenire. Dar știu că sunt foarte mulți primari și activiști ai PSD care îl respectă și care îl așteaptă să revină”, a declarat ieri Codrin Ștefănescu pentru Evenimentul Zilei.

Preluarea in corpore a PER de către aliații și fidelii lui Liviu Dragnea este calculată. În momentul în care acesta va fi eliberat condiționat din închisoarea Rahova în acest an, așa cum prevăd avocații lui, Dragnea va avea la dispoziție un partid-breloc.

Performanțele electorale ale PER la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 au fost extrem de modeste. De doar 1,12 procente la o prezență la vot de 35%.

Cu toată infuzia de lideri PSD cunoscuți în spațiul public de ani de zile, partidul a fost votat de doar 70.000 de alegători.

Prin comparație, la alegerile locale din septembrie 2020, când PER nu intrase încă în zodia PSD, partidul a obținut 1,41 procente la o prezență la vot de 46%. Respectiv a fost votat de 101.087 de alegători.

Sursă foto INQUAM / Octav Ganea