EXCLUSIV Ion Cristoiu a criticat dur imaginea cu Klaus Iohannis și prima doamnă: Este ceea ce nu suport eu

În cadrul acestui podcast, care poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube al EVZ Capital, cunoscutul jurnalist Ion Cristoiu a vorbit despre soții Iohannis și spune că acest subiect i-a stricat un editorial.

„Mi-a stricat un editorial. Intuind că se va duce că nu are cum să lipsească ea (Carmen Iohannis), să nu se ducă ea acolo, divorța de ăsta. Dacă ea după ce își termină el( Klaus Iohannis) mandatul, atunci în provincie o să povestească mereu că a fost. Atunci am pregătit un editorial pe care l-am ținut până la 10 noaptea văzând că nu se confirmă, l-am scos. Am spus în esență că nu aș vrea să fiu în pielea ei că se întreabă de o săptămână cum să poarte o fustă peste genunchi ca să arate ca una peste genunchi.

În primul rând, el nu era sigur că o ia. Ea i-a spus înainte de a muri regina: „Bă ce facem?”. În această perioadă au fost niște oameni într-o situație foarte grea”, spune acesta.

Ion Cristoiu, dur cu privire la ținuta purtată de Carmen Iohannis

Așa cum era de așteptat, Ion Cristoiu a discutat și despre ținuta pe care soția lui Klaus Iohannis a purtat-o la evenimentul trist din Marea Britanie.

„Care priviri a atras? Ale cui? Ale poporului? De ce? Eu i-am dat porecla „Răvășitoare”. Eu nu suport ca bătrân oamenii care sar peste umbra lor. Noi am fost obișnuiți cu trei prime doamne care chiar au fost prime doamne. Ea…. . Ea e profesoară de engleză, să fiu al dracului, imediat cum ajungeam prima doamnă făceam o organizație să trimită copiii la Londra. Dacă ea făcea aceste acțiuni. Ea are vreo dovadă că e „Răvășitoare”?”, spune acesta.

Fotografia care a născut diverse semene de întrebare

Cea care se ocupă de ținutele primei doamne a publicat în mediul online o imagine în care Carmen Iohannis și Klaus Iohannis apar ținându-se de mână. Această fotografie a fost aspru comentată de către jurnalistul Ion Cristoiu.

„Iohannis e paralizat de ideea că ea râde (despre poza de ieri a soților de la funeralii). Cu cât te ții mai mult de mână cu atât o înșeli mai mult. Cum să-mi țin soția de mână? O țin dacă bate vântul. Viața omului este făcută în dormitor, nu să se țină de mână. Dacă te iubești, normal că nu o ții de mână. Iubire la 61 de ani, nu mai pot unul după altul.

Nu suport romantismul afișat. Nu suport afișarea sentimentelor. Doamna râde, nu rânjește.

Râde că e adolescentă. În materie de asta, geniul unei femei, inteligenței feminine. Să te ferească Dumnezeu de femeia inteligentă. O caracteristică a femeii inteligente, care este cea mai periculoasă femeie pentru orice bărbat din lume. Ea știe să se adapteze la vârstă și la situație. O altă caracteristică este aceasta: nu își pune lucruri scumpe. O femeie care știe să se îmbrace își pune o eșarfă de un dolar și face cât una de la Gucci. În cazul ei avem o mare problemă: ea nu știe să adapteze la condiția ei de profesoară, că nu e model, și la condiția de vârstă. N-am criticat pe nicio femeie. Ea e cea care e inadecvată și face din asta.

Cultivarea ei numai sub aspectul acesta al modei este impus de ea. Spuneți-mi și mie un ziar care a zis Carmen Iohannis că a scris ceva. I s-a spus că ea e veșnic tânără. De unde ați luat poza asta? Tot stilista a dat-o. Unde sunt ei? Nu a dat nimic administrația prezidențială. E și mai mare prostia. Ea i le-a trimis stilistei. Cine le-a făcut poza?

Pozele sunt făcute de cel de la administrația prezidențială și ele sunt poze strict politice. Mai țineți minte scandalul de la Piramide? Acolo nu fusese cineva oficial. În cazul de față există două șiruri de fotografii: oficiale și ale lor personale.

La un asemenea nivel nu se face poza aici ( în hotel), se face poză oficială. Este ceea ce nu suport eu. Hai să fac poză. Ea zâmbește pentru că știe că e la fotograf și el nu zâmbește pentru că trebuie să o țină pe ea de mână.

Credeți că au album acasă amândoi?

El pleacă la Națiunile Unite, acolo nu se mai duce nimeni. Singurul lucru interesant la ONU este restaurantul. Să te duci șef de stat la ONU acuma e pierdere de bani publici. Te duci singur nu cu nevasta, ea se duce la shopping. Ea pe banii cui stă?”, mai spune acesta.

Pe de altă parte, Ion Cristoiu a vorbit și despre cum au arătat Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte. Despre soția președintelui Franței, cunoscutul jurnalist spune „ea e altceva. Nu este rău”.