Eugen Teodorovici a făcut școala de muzică doar ca să scape de armată: „Am cântat pe scena Ateneului Român”

În cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital, fostul ministru Eugen Teodorovici și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia sa și despre tinerețea sa. Acesta a învățat la Școala 87, la fel ca liderul partidului AUR, George Simion, apoi a terminat liceul Spiru Haret și a intrat direct la Academia de Studii Economice din București.

„Am făcut Școala 87, aceeași cu Simion, liceul Spiru Haret și facultatea la ASE. M-am înscris la zi în timp ce lucram la minister. Am vrut să mă transfer la seral, nu am mai făcut-o că pierdeam un an. De la minister plecam la facultate și, din nou, la birou și după iar la cursuri și apoi iar la minister. Nu am avut o studenție ca toți ceilalți colegi”, a explicat el.

Pe lângă ASE, acesta a făcut și doi ani la școala de muzică pentru a scăpa de armată. Acesta a vrut cu orice preț să scape de înrolare din cauza poveștilor auzite.

„Am făcut doi ani din trei școala de muzică ca să scap de armată datorită poveștilor auzite. Am cântat la mandolină în școala generală și am fost locul 2 pe țară. Am cântat pe scena Ateneului Român”, a povestit Eugen Teodorovici.

„Am lucrat în Ministerul Transporturilor din 1991 la resurse umane. Aveam 20 de ani. Soția mea (prietena mea) era deja angajată în minister și m-a sunat să îmi fac repede dosarul că se face concurs. Fără chef, am făcut acest pas și am intrat.

Candidasem pentru un post la relații internaționale și șefa de la resurse umane m-a păstrat la ea. Am fost pe cea mai mică funcție pe studii medii și mi-am propus să termin pe cel mai mare post la ministerul transportului”, a adăugat el.

Eugen Teodorovici nu a fost un tata prezent în viața copiilor săi: „Sunt născut pentru administrație publică”

Probabil că talentul muzical i-a fost transmis pe line paternă întrucât tatăl său era într-o trupă. „Părinții mei sunt oamenii simpli, mama – telefonistă, tatăl – liber profesionist. Era într-o trupă muzicală, cânta”, a precizat el.

Deși și-a dorit cinci copii, Dumnezeu i-a dăruit, până acum, doar trei copii. Din păcate, acesta nu a putut fi un tată prezent în viața lor deoarece toată viața și-a dedicat-o administrației publice.

„Am trei copii, mi-am dorit cinci pentru că îmi plac numerele impare, dar, din păcate, divorțul m-a împiedicat. Fata are 24 ani, a făcut facultatea în străinătate și s-a întors.

Cel mai mic are 8 ani. Nu am fost un tată prezent pentru că toată viața am dedicat-o administrației publice. Sunt născut pentru administrație publică”, a recunoscut fostul ministru de Finanţe.