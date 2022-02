Chestionată de jurnalistul Bogdan Muzgoci dacă se aștepta la începerea efectivă a unui conflict militar de către Rusia după luni de zile de tergiversări și intimidări mai mult pe cale diplomaticăfață de Ucraina , cunoscuta jurnalistă a recunoscut că a fost luată prin surprindere de evoluția rapidă a lucrurilor.

Drăgotescu: E ceva în care Europa nu a crezut

Fosta jurnalistă Realitatea TV consideră că statele europene, inclusiv România, au minimalizat în mod evident pericolul, deși serviciile de informații americane au avertizat din timp. „Prima oară nu am crezut. Însă l-am auzit pe Trump la Fox News și mi-am dat seama că e real. Nu se joacă deloc și nu se joacă ușor (n.r. – Rusia). E ceva extrem de complicat în care Europa, cel puțin, nu a crezut. Când americanii au spus, acum o săptămână, că rușii vor ataca și au dat și ora, nimeni nu i-a crezut. Am râs toți și am zis că e fake news. Nu poți să concepi o asemenea amploare a unui atac de secol 19″.

„Nu văd rușii oprindu-se prea ușor. E cumplit”

Corina Drăgotescu a explicat, în studioul EVZ, că autoritățile ar trebui să ridice gradul de alertă și să anunțe foarte clar populația în legătură cu riscurile care pândesc România. Rusia ar putea ataca Republica Moldova, iar de aici totul poate degenera, se teme jurnalista.

„Nu știu ce se va întâmpla. Eu sunt speriată, mai ales că mi se întoarce fata în România. Sunt speriată pentru mama mea, sora mea, pentru voi toți, pentru mine fiindcă intenționam ca în câțiva ani să mă întorc. Nu văd rușii oprindu-se prea ușor. Va urma cizma peste tot. E cumplit. Nu ne-au ajuns atâția ani de suferință? Va urma inflație, vor crește prețurile. De ce un război clasic, e întrebarea mea”, a opinat Corina Drăgotescu ăn intervenția sa, realizată la ora 4 dimineața (ora Californiei, unde e stabilită de 10 ani).

