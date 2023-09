Răzvan Florin Cîrstea a primit bani ca să cumpere droguri și a fost încurajat să se drogheze ca sa le câștige încrederea traficanților. Însă, traficanții au aflat că Răzvan este informator. L-au bătut iar în final i-au dat o țigară otrăvită. Băiatul a murit după două fumuri. De atunci din 2018, mama lui Răzvan își caută dreptatea.

„Eu am aflat mult mai târziu că fiul meu colabora cu DIICOT. Mi-a mărturisit diferite situații, că este bătut sistematic pe străzi, era deposedat de bani și i s-a pus și cuțitul la gât.

După ce am aflat am fost la DIICOT și am aflat că s-a încheiat un contract între copilul meu și DIICOT de la vârsta de 18 ani. Dar el a fost folosit dinainte, de la vârsta de 15 ani”, a mărturisit mama lui Răzvan, Elena Cîrstea.