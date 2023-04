Potrivit lui Ion Cristoiu, ceea ce se întâmplă la Bahmut s-a întâmplat și în trecut, însă în prezent există internetul, care s-a dovedit un mediu perfect pentru a face propagandă.

„Ce se întâmplă acum în Crimeea este o prostie. Dacă vii să cucerești un teritoriu așa, pur și simplu, trebuie să fi un adevărat neghiob. Face parte din mișcarea de propagandă, mai mult ca sigur. Tocmai de aceea a apărut la noi prin jgheab.

Este o mișcare pe care o știu pe de rost, s-a mai întâmplat de o mulțime de ori în istorie. Ca exemplu, Bahmut repetă întocmai scenariul Stalingradului din cel de Al Doilea Război Mondial, când Hitler a transformat acest oraș din Rusia într-un simbol al victoriei, tot repeta „Mâine îl cucerim, mâine îl cucerim”. La Berlin era garnizoana de propaganda deja pregătită să bage știri și comentarii pe tema asta.

La fel se întâmplă și acum. Ni se vorbește despre o ofensivă a Rusiei, ofensivă care nu dă roade absolut deloc, ceea ce este o tâmpenie. Toate știrile din Occident și de pe la noi sunt că ucraineni au mai avansat jumătate de metru și că cei bravi și rezistenți sunt ucraineni.

La momentul de față avem de-a face cu o grasă mișcare de propagandă din partea Occidentului, ceea ce nu s-a mai întâmplat de zeci de ani, căci în timpul Războiului Rece presa americană a fost destul de rezervată. Asta pentru că, pentru prima dată în istorie, această mașinărie de propagandă de război are de-a face cu internetul, un element care a prostit lumea în ultimii ani. În plus, mogulii știu asta și fiecare are câte un jgheab pe undeva.

Pe fiecare site îi știu pe toți, le citesc materialele și mă apucă râsul. Ei nu cred ceea ce scriu acolo, căci primesc materialul pe jgheab, îl dau și după fug la discotecă. Un jurnalist, vezi Doamne, care a mai muncit o zi, nu a depus nimeni niciun efort intelectual, e un clișeu de colo până colo”, a spus el în cadrul podcastului România lui Cristache pe canalul de Youtube HAI România!.

Ofensiva de la Bahmut, doar propagandă?

Jurnalistul a punctat, de asemenea, că nu se cunosc toate aspectele problemei refugiaților ucraineni. De asemenea, a subliniat faptul că ofensiva de la Bahmut este doar propagandă și că rușii nu vor pleca de acolo prea curând. Acum, Rusia se bazează, în mare parte, pe China.

„Dacă mai aud de propaganda rusă înnebunesc. Am studiat treaba asta în amănunt, le știu pe de rost. Niciodată, de la perși încoace, propaganda nu a putut distorsiona realitatea, oricât s-ar fi încercat. La fel și acum. Dacă lumea crede că cerealele ucrainene sunt aur curat pentru noi, oricât de propagandă rusă ar fi, nu ai cum să schimbi opinia publică.

Cine a dus lumea într-un punct de saturație față de războiul din Ucraina? Propaganda rusă? Nu ni s-a dat voie să spunem nimic despre faptul că există o adevărată afacere cu refugiații, nu ni se dă voie să spunem că unii dintre ei nu sunt, într-adevăr, refugiați. Omul vede, are experiențe, nu ai cum tu, ca politician, să vii cu alt mesaj față de oameni, îi minți pe față, pici prost.

Ofensiva de la Bahmut este o propagandă pură. Rușii nu vor pleca de acolo prea curând, oricât s-ar scrie că-i bat ucrainenii. Sunt rusofili în acel teritoriu, nu au cum să-l părăsească. În plus, s-a spus că armata rusă este sufocată din punct de vedere economic. O minciună grasă. Rusia respiră acum, în mare parte, prin China.

Occidentalii speră acum că se îmbolnăvește Putin și se termină treaba asta, Ucraina câștigă. Altă variantă pentru ei nu există. Ni s-a vorbit în mod miraculos de ofensiva de primăvară din partea Kievului. E aprilie și nu s-a întâmplat nimic”, a afirmat Ion Cristoiu.

Nimeni nu a rămas imparțial! Toată lumea are acum un plan, să se pună bine cu Xi Jinping

Ion Cristoiu a acuzat, totodată, că nimeni nu este imparțial în ceea ce privește războiul din Ucraina.

„Acest război putea să fie finalizat în jumătate de oră. Problema e că nimeni nu a reprezentat un arbitru. Nimeni nu a fost imparțial. Toți au fost clari: Rusia trebuie înfrântă. Toată lumea este acum victima propriilor declarații.

Toată lumea are acum un plan, să se pună bine cu Xi. Are loc acum un pelerinaj la Beijing, ceva de nedescris. Rusia a devenit acum un fel de actor secundar, China este altceva. Iar occidentalii pun botul. Să ne gândim, doar. Xi s-a dus și a stat de vorbă cu criminalul Putin, l-a numit prietenul său apropiat, iar acum tu, Macron, sau oricine altcineva din Occident, te duci să discuți cu Xi.

Ce să-ți zică? Se identifică, astfel, unele dintre adevăratele mize ale acestui război, însă unii nu știu cum să gestioneze situația, mai ales după ce ataci China cu acuzații de comunism, că vrea să cucerească Taiwan, că vine războiul în Asia și așa mai departe. Xi nu uită.

Este un lucru perfect normal, căci oamenii acum sunt ca niște oi. Dacă vii și le spui la televizor care sunt adevăratele mize ale acestui război, care este rolul României, plictisești. Publică omul imediat pe telenovele. De aceea s-au dat atunci tot felul de știri cu armata care e bătută cu borcane de murături și alte astfel de semi-știri”, a explicat jurnalistul.