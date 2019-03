O zi mai călduroasă decât restul și totuși încă frig. M-am întâlnit cu colegii mei, Marius și Manu, în față la Casa Presei. I-am avertizat de la început: să nu cumva să întârziați! Ei mă așteptau liniștiți la locul stabilit cu aparatura necesară, foto și video. Eu un pic agitată, căci cea care ajunsese mai târziu eram chiar eu.

Am urcat la etajul opt al clădirii și ne-am instalat într-un birou. Eu deja eram pregătită psihologic să nu mă pierd cu firea în fața unui om care chiar a mutat munții din loc prin ceea ce a creat, trustul Intact, fie că ne place sau nu să recunpaștem.

Deja îmi repetasem în minte un discurs creionat de acasă, pe care eram convinsă că oricum o să-l uit fiindcă niciodată nu am putut să mă prefac în fața cuiva mai mult de 30 de secunde. Dar am zis să merg pregătită totuși. Era important pentru mine să nu mă fac de râs și la final să am și ce să scriu.

Ora 11.30. Putem merge la domnul Voiculescu. Ne conduce unul dintre angajații cabinetului său. Și de aici, tot universul meu construit de acasă, pe multiple șabloane, s-a sfărâmat.

După multiple dezvăluiri extrem de interesante și întrebări mai mult sau mai puțin comode la care chiar am primit răspunsuri, l-am provocat pe Dan Voiculescu și la un test fulger. Iată ce a ieșit:

Răspunsul pe larg, la ultima întrebare, în noul număr al Revistei Capital.