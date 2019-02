EXCLUSIV! Cutremur în Guvern! Scandalul despre buget care va exploda în perioada următoare. Sunt implicate fonduri europene și marile companii de stat

Cel puţin aşa arată cifrele lansate oficial, care confirmă că deficitul bugetar s-a menţinut sub nivelul de 3%, pe care ţara s-a angajat că îl va respecta. Cu această ocazie, PSD intră, de-a dreptul, în istoria finanţelor. Să vedem şi de ce.

În decembrie, când, în mod tradiţional, primăriile, consiliile judeţene şi furnizorii statului “rupeau trezoreria”, PSD a uimit pe toată lumea cu un rezultat unic în istorie. Deficitul bugetului general a fost de doar 1,3 miliarde de lei iar anul s-a încheiat cu un minus general de doar 2,88%, adică sub cei 3% unde ne obligă să stăm acordurile încheiate în cadrul Uniunii Europene.

De ce este un rezultat istoric? Nu doar pentru că este pentru prima dată în istoria recentă când luna decembrie nu vine cu cel mai mare deficit din an ci şi pentru că valoarea acestui deficit, de doar 1,3 miliarde de lei, este de peste 10 ori mai mică decât anul trecut şi de cel puţin patru ori mai mică, comparativ cu ultima lună a oricărui an din 2009 până acum. Dacă am merge mai departe cu istoria am vedea că diferenţele sunt chiar mai mari.

Strategii şi oficialii PSD văd acest rezultat ca unul normal, datorat în primul rând unei mai bune planificări a cheltuielilor bugetare. Profesorul Cristian Socol, strategul pe macroeconomie al PSD, a făcut chiar un simbol din această planificare, pe care o denumeşte “spendingreview”(engl. revizuirea cheltuielilor) şi o ridică la nivel de pilon al strategiei PSD, alături de wage led growth (creştere bazată pe mărirea salariilor) şi big push (marele salt înainte).

Socol are ca argument faptul că nivelul cheltuielilor bugetare, şi implicit cel al defictelor, nu a mai fluctuat aşa de mult, de la lună la lună, ceea ce a făcut ca bugetul să fie mai “controlabil”.

Și totuşi, cum a reuşit PSD să păstreze deficitul bugetar sub 3%? La mijloc se află o serie de înţelegeri obscure care vor exploda în perioada următoare. Printre aceste înţelegeri se numără şi ...

Citeşte continuarea articolului în noul număr al Revistei Capital, în format glossy, de 100 de pagini. O puteţi achiziţiona de la toate punctele de difuzare a presei sau accesând linkul următor: https://bit.ly/2UUXs72