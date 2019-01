EXCLUSIV Cum și-au luat țeapă peste 2 milioane de români. Vor plăti sume imense timp de trei ani. Ce trebuie să faci ca să te protejezi

Ordonanţa 114/2018 plafonează, timp de 3 ani, aprilie 2019 – 28 februarie 2022, preţul de vânzare al energiei electrice către furnizori la 68 de lei/MWh, în condiţiile în care, acum, achiziţiile se fac şi cu 80 de lei/MWh, potrivit datelor de pe bursa de energie OPCOM.

În noile condiţii, rămânerea în sistemul reglementat este cea mai bună soluţie pentru consumatorii din România.

Și preţul final, la consumator, va fi astfel plafonat, dat fiind faptul că toate celelalte componente, distribuţie, transport, certificate verzi, sunt stabilite de Autoritate.

Astfel, statul şi consumatorii vor avea sub control preţurile din reglementat, unde sunt 7 milioane de casnici, cu preţuri cu 10 până la 15%(la nivelurile de acum) mai mici ca în piaţa liberă, unde au trecut 2 milioane de casnici. Aceştia din urmă se văd acum captivi(cine a renunţat la reglementat nu mai poate reveni) pe o piaţă al cărui preţ a crescut cu până la 40%, în ultimul an, pentru că toate contractele cu preţ fix din piaţa liberă sunt doar pe o perioadă limitată de timp, de obicei, până într-un an. După aceea, clienţii se pot trezi cu alte preţuri.

Sigur, pot pleca către un alt furnizor, dar şi acela trebuie să se descurce cu aceleaşi preţuri de achiziţie, deci este de aşteptat ca beneficiile să nu fie prea mari. În acest timp, cei rămaşi la reglementat au trei ani în care nu mai trebuie să îşi bată capul cu facturile, care vor rămâne pe loc, ba chiar la preţuri mai mici decât acum.

Această intervenţie în piaţă a Guvernului a fost justificată de consilierul prim-ministrului, Darius Vâlcov, prin comportamentul “abuziv”al companiilor, care ar face profituri mari pe seama consumatorilor, şi atacată de comunitatea de afaceri locală, care a reclamat intervenţia brutală a statului în mecanismele de echilibrare a cererii cu oferta. Acum, că este deja oficială, furnizorii nu au ce altceva să facă decât să se adapteze. Ei fie pot să reducă din marja de profit(până la cât reprezintă calcule interne), fie să taie din investiţii, fie să renunţe treptat la ofertele pe car ele au în piaţa liberă. Dar, mai întâi, ANRE va trebui să publice noile preţuri reglementate, valabile din aprilie, pentru ca toţi cei implicaţi să vadă cum se modifică celelalte componente de preţ final, ca distribuţia ori transportul. În orice caz, este foarte greu de crezut că piaţa liberă a mai fi atractivă pentru restul consumatorilor casnici rămaşi la reglementat, la cei 4 FUI, Enel, CEZ, E.ON şi Electrica. Cel mai probabil, aceştia vor rămâne în continuare cu aceleaşi contracte ca şi până acum. Cât despre cei 2 milioane care deja au migrat, ei trebuie, de pe acum, să-şi facă toate calculele posibile pentru a vedea cum îşi pot optimiza costurile.

Ce se întâmplă în următorii 3 ani