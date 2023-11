Asasinarea lui Ioan Luchian Mihalea. Marți, 7 noiembrie, a fost difuzat un nou episod al podcastului ”Brigada mobilă. Drumul spre adevăr” pe canalul de YouTube HAI România. Sorin Ovidiu Bălan, împreună cu invitații săi Alecu Racoviceanu și colonelul(R) Dan Antonescu, au vorbit despre dublul asasinat, urmat de incendierea victimelor de la Botoșani și incendierea victimei de vie în sectorul 6, București.

De asemenea, a continuat și discuția cu privire la culisele anchetei lui Ioan Luchian Mihalea, cunoscut cântăreț și compozitor.

Sorin Ovidiu Bălan a adus în discuție urmele care au fost găsite pe peretele apartamentului unde locuia Ioan Luchian Mihalea. La rândul său, colonelul (R) Dan Antonescu, a dat mai multe detalii despre aceste urme. El a spus că au fost efectuate cu un obiect ascuțit. Mai mult, cel care a produs urmele a lovit cu multă forță și furie.

Referitor la momentul în care a avut loc crima, acesta a mai spus că nu s-a întâmplat imediat ce victima a deschis ușa. Colonelul (R) Dan Antonescu spune că Ioan Luchian Mihalea l-a salutat pe prietenul său. Acesta din urmă a mai adus pe cineva, care, după spusele invitatului, s-a prezentat și el.

Invitatul din podcast a mai precizat felul în care Ioan Luchian Mihalea a decedat.

În continuare, acesta a mai spus că la momentul respectiv nu se știa că ar fi vorba despre două persoane.

El a mai spus că vinovatul pentru crimă ar fi căutat ceva, însă nu a găsit.

De asemenea, colonelul (R) Dan Antonescu a mai spus că unul dintre colegii săi a descoperit o sumă mare de bani în casă. Suma respectivă nu a fost găsită de către criminali pentru că nu s-au gândit să caute în locul unde fostul compozitor își ținea hainele murdare.

”Asta era scena pe care noi am găsit-o. Se vedea clar că au fost răvășite lucrurile în locuință. Cei care l-au omorât sau cel care l-a omorât, nu știam că este vorba despre doi în niciun caz. Cel care l-a omorât a căutat ceva. Ceva ce n-a găsit.

De asemenea, el a mai povestit că mulți oameni din cercul acestuia au fost duși la audieri.

El a adăugat că, la un moment dat, a găsit o poză în care victima apărea alături de un alt tânăr. Deși inițial nu s-a știut nimic despre el, invitatul în emisiune a precizat că o persoană a oferit detalii despre acest tânăr.

Astfel s-a aflat unde lucrează și sub ce poreclă se recomandă.

”(…) Pe lângă ceea ce am găsit în agenda lui ca prieteni cunoscuți ș.a.m.d. au găsit și o fotografie, multe, de fapt, cu diverse persoane, dar în acea fotografie apărea el cu un tânăr, undeva pe o plajă. Noi reușisem să aflăm cine este. Ne-a ajutat, pentru că am făcut investigații și în mediul homosexualilor nimeni nu-l cunoștea până când a venit cineva și ne-a spus ”nu-l mai căutați pe X-ulescu în altă parte, vedeți că lucrează la metrou, i se spune Bobița Neagră.

Nu știam dacă acel cineva are legătură cu fapta sau nu (…) Am făcut o investigație în ceea ce-l privește pe acest băiat. Am aflat că lucrează la metrou, că lucrează în tura de noapte pentru că atunci se făcea întreținerea șinelor și a tot ce înseamnă metrou”, arată el.