EXCLUSIV! Veste pentru bugetari! Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță

”Nu cred că se vor da vouchere de vacanţă anul viitor, deşi îmi doresc. Pentru că nu există resurse bugetare, plus că Guvernul e disperat să crească salariul mediu. S-au produs nişte dezechilibre macroeconomice majore. Este anormal ca noi, care lucrăm la privat şi care le plătim salariile celor de la stat să avem salarii mai mici ca ei. Este o anomalie, e de râs. Părerea mea personală e că bugetul se va rupe la un moment dat. În 2019 o dăm pe consum, investiţii zero, iar în 2020 sunt alegeri, deci iar consum, investiţii zero. Au loc alegeri, iar bugetul nu va face faţă”, a declarat pentru Capital Alin Burcea, primvicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT).

Acesta estimează că la acel moment se vor face disponibilizări în rândul angajaţilor de la stat.

”Primul pas a fost făcut, s-au blocat anjagările la stat. Bugetul e gol. Să nu uităm că majorarea salariilor şi a pensiilor generează inflaţie. Mai mult, au scăzut şi vânzările de locuinţe, şi acesta e un indicator”, a menţionat Alin Burcea.

De cealaltă parte, autorităţile au anunţat recent că măsura privind va continua şi anul viitor, mai ales având în vedere succesul de care s-a bucurat anul acesta.

„Partea de vouchere s-a dovedit a fi o măsură foarte bună şi care trebuie să rămână mai departe şi anul viitor, într-o formă sau alta, dar banii trebuie să se ducă în turism, categoric. Aici sunt mai multe măsuri pe care nu vreau să le numesc acum pentru că vor genera discuţii aprinse. O să le discut într-un cadru organizat. România trebuie să facă tot ce face orice alt stat membru (...). La turism avem voucherele, dar poate trebuie să venim cu o măsură ca în extrasezon să încurajăm folosirea voucherele. Pentru că cei care sunt în zonele cu timp limitat de expunere precum Marea Neagră, Delta Dunării şi alte zone au şase luni pe an când efectiv scade turismul foarte mult şi trebuie să găsim măsuri inclusiv pentru acele perioade”, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, în luna septembrie.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a anunţat luna trecută că valoarea voucherelor de vacanţă emise în primele nouă luni ale anului a ajuns la 230 de milioane de euro, o sumă de opt ori mai mare faţă de cea de anul trecut, 2018 fiind anul în care voucherele acordate şi angajaţilor din sistemul public au impulsionat toate segmentele turismului intern.

De asemenea, patronatul solicită distribuirea voucherelor de vacanţă la începutul fiecărui an, pentru ca turiştii să poată profita de perioada de Înscrieri Timpurii, al cărui vârf este între ianuarie şi martie.