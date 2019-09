Ce surse de bani poate avea un vlogger

“Banii din Youtube, vin din adsense, dar nu sunt prea mulți. În România, încă nu se câștigă atât de mult ca în SUA de exemplu din vizualizări. O altă sursă de bani mai mare este publicitate directă cu compania. Aici nu mai depinzi de terți, ești tu cu ei, ai un contract și lucrurile sunt apoi clare. Și desigur mai poți câștiga bani și direct de la comunitate, adică prin concerte, evenimente și merchandising”.

Proiectul 5Gang

Selly a reușit să iasă din pluton pentru că a fost mereu cu un pas înaintea celorlalți. Intuiția, flerul, viziunea l-au propulsat în top de fiecare dat[. Așa a ajuns în anul 2017 să creeze 5Gang. Și-a dat seama că viitorul în vlogging este în gașcă. Următorul nivel.

„În 2017 am văzut cum evoluează Youtube de la noi și am văzut cum se mișcă lucrurile și pe plan internațional. Așa mi-a venit ideea să fac o gașcă de cinci oameni care să facă videoclipuri împreună. Și muzică. Primul de acest fel a fost un succes cu mult peste tot ce ne așteptam. Astăzi are peste 15 milioane de vizualizări și ne-am descurcat singuri. Nici nu am privit-o ca pe o piesă. A fost mai mult o încercare”, mărturisește vloggerul.

Diana Condurache (22 ani), Exploit (21 ani), Pain (19 ani) și Gami (16 ani) sunt cei patru colegi ai lui Selly cu care astăzi formează 5Gang. Trupa se bucură de un succes fulminant în online, reușind să adune milioane de vizualizări la fiecare piesă.

„Ne-am cunoscut toți prin intermediul internetului. I-am ales pentru că eram prieteni buni dar și pentru că aveau voință, dedicare”, mai povestește adolescentul.

Au scris istorie la Arenele Romane

Global Records a simțit talentul lui Selly și a făcut multe demersuri pentru a-l reprezenta. Și astăzi, casa de discuri organizează concerte peste concerte pentru 5Gang. Cel mai mare a fost cel de la Arenele Romane, de pe 1 Iunie, de Ziua Copilului.

Cei cinci vloggeri au depășit toate așteptările și au bătut un record la care nimeni nu se aștepta. Cel mai rapid sold out din istoria Arenelor Romane. Niciun artist nu a reușit să vândă bilete atât de rapid cum s-a întâmplat în cazul 5Gang. Astfel Global Records a decis să suplimenteze cu încă un concert în aceeși zi. Și de data aceasta biletele s-au vândut extrem de repede.

Selly și colegii lui sunt extrem de apreciați de fanii lor și asta pentru că tinerii artiști ai internetului îi prețuiesc mult pe cei care i-au făcut celebri.

„Ne pasă mult de părerea fanilor. Nu uităm că datorită lor avem acest succes. Contribuția lor este importantă și nu trebuie să uităm asta”, a spus vloggerul.

Au propriul magazin online

Selly și 5Gang au și un magazin online, unde vând produse de al căror design s-au ocupat personal.

“Noi am așteptat foarte mult până să deschidem acest magazine online. Am vrut să facem ceva pe platforma noastră, să oferim o experiență personalizată. Noi le promovăm constant, le purtăm. Fanii noștri știu că design-ul este făcut de noi. Conexiunea aceasta cu ei ne ajută să avem vânzări considerabile”, a explicat Selly.

Întreg interviul în puteți citi în numărul din iunie al Revistei Capital pe care îl puteți comanda AICI

Te-ar putea interesa și: