„Polonia trebuie să slăbească UE ca instrument german și să fie gata să o părăsească pentru a bloca construcția celui de-al patrulea Reich. Dar pentru a putea face asta, trebuie mai întâi să construiască o comunitate de națiuni care să-şi respecte reciproc suveranitatea și să reziste dominației germane asupra Europei”, scria recent Marian Pilka, un inflent politcian conservator polonez.

Textul polonezului a apărut ca reacţie la un editorial scris în iulie de cancelarul german Olaf Scholz, în care acesta puncta că „UE nu-şi mai poate permite drepturi de veto naționale – în politica externă, de exemplu – dacă vrem ca vocea noastră să fie auzită în continuare într-o lume a marilor puteri concurente”.

Cu alte cuvinte, Scholz a dat semnalul dispariţiei vocilor critice de la masa deciziilor UE, de unde şi reacţia nervoasă a polonezilor. Nu e prima oară când ies la iveală disensiunile majore din UE, cu Polonia şi Ungaria în prima linie a criticilor la adresa hegemoniei germane.

În podcastul EVZ-Capital, Bogdan Comaroni, Octavian Hoandră şi Robert Turcescu au discutat despre acest subiect. Bogdan Comaroni susține că situația dintre Polonia și Germania este asemănătoare cu cea dintre România și Ungaria, iar declarațiile făcute de premierul Poloniei confirmă aceste lucruri.

Polonia și suveranitatea ruso-germană

El a prezentat într-un mod mult mai clar ce a vrut să spună, de fapt, oficialul polonez.

„În afară de chestiunile istorice și politice pe care polonezii le plătesc nemților, este o asemănare ca între România și Ungaria. Practic și premierul Poloniei spunea cam același lucru. Practic el vorbea despre o conducere suverană ruso-germană în Europa, adică interesele nemțești care să vină să conducă Europa, dar care să se facă pe baza șantajului și presiunilor nevoilor rusești.

Premierul spunea că aceasta este o etapă a unui joc prin care nemții nu vor putea ajunge la pacea cu Rusia care exista pe vremea lui Merkel, decât dacă măsurile pe care le-ar lua în Europa ar trece întâi prin acordul de la Moscova și atunci rușii supervizează Europa și o țin în șah din punct de vedere energetic, dar și militar, în vreme ce nemții se pregăteau să preia conducerea Europei, să nu îi mai dea șansele lui Macron. Eu traduc ce se înțelege, ce spunea premierul polonez”, a punctat acesta.

Polonia acuză Germania că vrea să conducă Europa

Bogdan Comaroni susține că în opinia polonezilor, Germania ar fi cea care și-ar dori să conducă Europa, iar Emmanuel Macron să nu mai fie luat în calcul.

„Asta era ideea, că polonezii denunțau faptul că nemții încearcă să se mențină la conducerea Europei să ia de la Macron tot caimacul și să facă un joc care să fie supervizat de Rusia contra resurselor energetice și stabilitate, securitate militară.

Primul mare curent, curentul globaliste: domne, omenirea trebuie să meargă către o singură forță care să gestioneze, să coordoneze să administreze întreaga planetă și asta sa fie către un guvern mondial, care sa cuprindă sănătate, toate astea: OMS să devină Minister al Sănătății, toate organizațiile făcute pe plan global și pe structura nou să formeze un guvern mondial.

Principalii jucători sunt americanii care i-au luat în trenă și pe cei din UE și care au ca etapă următoare să structureze lumea pe sistemul colonialist, adică vechile guverne coloniale: să se refacă un imperiul britanic. Acesta este și motivul pentru care Marea Britanie a ieșit din UE”, a spus acesta.

Octavian Hoandră, despre atitudinea Germaniei în Europa

La rândul său, Octavian Hoandră a vorbit despre atitudinea Germaniei față de România, dar și de alte state europene.

„Fără niciun fel de patimă și fără niciun fel de emoție. Hai să ne aducem aminte că totul este scris în istorie și în cărți. Nu conta Europa, nu conta nimic. Erau liniștiti toți, nu s-a emoționat nimeni.

Mai târziu, când se intra în Europa, ei au zis: ia dați petrolul la noi. Nu a fost nicio emoție când mai marii Europei au fost deranjați că aveam prea multe vite.

Am tăcut, am fost lași și am zis am intrat în Europa și acum vine Europa și zice renunțați la Constituție. Când eram în armată cel mai bine păzit post de gardă era la drapel. Dacă cineva fura drapelul instituția se desființa. Constituția e precum drapelul.

Germania arde cărbune și scoate cărbune și la noi nu merge, noi trebuie să fim cuminți să ascultăm. Problema este la noi. Nu există nicio țară din lumea asta să aibă împrumuturile pe care le avem noi. Normal că ne dau. Dar un proiect european mai prindem și noi? Mai putem să facem niște licitații?”, se întreabă acesta.