Exatlon sezonul 3! O cântăreață celebră se va afla printre cei zece faimoși! Nimeni nu se aștepta

Printre membrii Echipei Faimosilor se număra artistul Mario Fresh, atleta olimpică Andreea Arsine, iar lista continuă cu una dintre cele mai apreciate cântăreţe din ţară, AMI, care este hotărâtă să demonstreze că esenţele tari se ţin în sticlute mici. AMI a devenit cunoscută publicului datorită vocii sale care s-a auzit pentru prima dată în super hit-ul „Trumpet Lights“, piesă care a ajuns rapid la inimile publicului român. Au urmat proiecte precum „Otra Vez“, „Playa En Costa Rica”, sau “Somnu` nu mă ia”. Colaborarile dintre Grasu XXL şi AMI la piese precum „Deja Vu” sau „3 lucruri” au fost foarte apreciate de fani, iar reinterpretarea piesei Laurei Stoica, “Un actor grabit”, a sensibilizat publicul. Cea mai recentă colaborare a artistei ''Sunt bine'', cu Tostogan'S, a fost apreciată de public, reuşind să strângă peste 3 milioane de vizualizări.

„In adolescenţă am trecut printr-o perioadă în care eram mereu subestimată din cauza înălţimii, chiar şi în cariera mea de artist mi s-a spus că sunt prea mică şi că nu voi reuşi niciodată să răzbat. Iniţial, am fost demoralizată şi au început frustrările. Dar, cu timpul, am privit latura pozitivă a acestor provocări şi mi-am dat seama că sunt un atu spre a mă ambiţiona să lupt şi să îmi demonstrez, mie în primul rând, că această este ceea ce mă face specială. E vorba despre acceptare, iubire de sine şi curajul de a fi mereu autentic", a spus AMI.

Frumoasa artistă este pasionată de fitness şi adepta unui stil de viaţă echilibrat, sănătos.

