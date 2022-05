Au fost alese cele mai bune 4 trupe ale editiei precedente: ALESSIO MAGLIARI TRIO | Italia: Alessio Magliari – pian, Gianmarco De Nisi – tobe, Giordano Panizza – contrabas, invitata: Joanna Sobowiec-Jamiol | Polonia – voce, LUKAS WÖGLER QUARTETT | Germania: Lukas Wogler – saxofon, Moritz Langmaier – pian, Erik Biscalchin – contrabas, David Giesel – tobe, VITTORIO CUCULO GROUP | Italia: Vittorio Cuculo – saxofon, Enrico Mianulli – contrabas, Massimo Di Cristofaro – tobe, Danilo Riccardi – pian, invitata: Chiara Lucchini – voce. INTERMODULATION | Austria: Tobias Faulhammer – chitara, Maximilian Tschida – pian.

Link eveniment: https://www.youtube.com/watch?v=rG08bIt1cTg

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara: „Ne bucuram sa ne alaturam celor aproape 200 de tari care sarbatoresc International Jazz Day in fiecare an. Ziua Internationala a Jazz-ului e o zi a bucuriei, a unitatii in diversitate, a libertatii muzicale, o zi in care jazz-ul e sarbatorit in toate formele sale. De peste 20 de ani ne asumam rolul de promotori ai acestui gen muzical in Romania, organizam festival si concerte de jazz, realizam in cadrul EUROPAfest cel mai puternic concurs de jazz din tara – Bucharest International Jazz Competition, considerat de specialisti in top 3 din Europa. Acesta se bucura de vizibilitate internationala ridicata, fiind considerat evenimentul muzical din Romania cu cea mai mare prezenta in mediul online. Nu in ultimul rand educam gustul tinerilor care se pot regasi in jazz, pot sa se exprime prin jazz sau simplu, pot sa-l descopere si sa-l iubeasca. Tuturor celor indragostiti de jazz sau care vor sa-i desluseasca tainele le spunem ca-i asteptam cu jazz de calitate din 24 de tari la EUROPAfest#29, in perioada 1-9 iulie .”

Toate noutatile si informatiile referitoare la festival vor fi comunicate online in curand.

www.EUROPAfest.ro, www.jazzfest.ro si pe paginile de social media EUROPAfest – Facebook, Instagram, Twitter.

An de an, incepand cu 2011, la data de 30 aprilie se celebreaza Ziua Internaţionala a Jazz-ului, desemnata de UNESCO. Cu aceasta ocazie sunt programate in toata lumea concerte si evenimente conexe dedicate jazz-ului – jam session-uri, ateliere, conferinte etc.

International Jazz Day aduce impreuna muzicieni profesionisti si pasionaţi ai acestui gen muzical pentru a promova dialogul intre culturi, diversitatea, demnitatea umana si pacea.