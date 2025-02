Banca Națională a României (BNR) va permite treptat ca leul românesc să fluctueze mai liber față de alte monede, pe măsură ce situația politică din țară se stabilizează și încep să vină investiții. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat că, deocamdată, nu este nevoie de deprecierea cursului.

Evoluția cursului va fi influențată de piață. În acest moment, nu este nevoie ca leul să se deprecieze, având în vedere numeroasele tensiuni existente. BNR gestionează situația astfel încât să nu creeze dezechilibre majore. Rezervele valutare au crescut cu aproximativ 10 miliarde de euro până în vara anului trecut, apoi au scăzut cu circa 9 miliarde, dar se așteaptă o nouă creștere la sfârșitul lunii datorită unor intrări de 4 miliarde de euro din împrumuturi externe.

BNR acționează cu prudență. El nu poate anticipa exact evoluția cursului, însă, pe măsură ce tensiunile politice interne se reduc, situația revine la normal și încrederea se restabilește, banca va permite o flexibilitate mai mare a cursului de schimb. De asemenea, odată cu intrarea unor capitaluri semnificative, BNR va permite mai multă flexibilitate cursului. Anul trecut, până spre vară, instituția bancară a încercat să împiedice aprecierea leului românesc deoarece un astfel de fenomen nu ar fi fost benefic în condițiile unui deficit comercial mare.

Există posibilitatea ca, în acest an, cursul de schimb pentru un euro să depășească pragul de 5 lei. Acest lucru nu este un secret întrucât bugetul a fost construit pe un curs de peste 5 lei, pe baza prognozelor realizate de o autoritate guvernamentală.

Guvernatorul BNR nu vede motive de îngrijorare în legătură cu depășirea acestui nivel. El a remarcat că diferența dintre 4,97 lei și 5 lei este de doar 3 bani, adică mai puțin de 1%, ceea ce nu reprezintă o schimbare semnificativă.

„Noi ne-am ţinut de curs şi l-am stabilit, cu toate că avem o politică de flotare, pentru că a fost război, pandemie, apoi războiul ăsta s-a mai apropiat de noi şi am mai fost blagosloviţi şi cu o criză energetică de toată frumuseţea, care a împins preţurile peste tot în sus. Deci, nu am ţinut secret că facem acest lucru, dar politica noastră este de flotare.

Ce am reuşit? Păi am reuşit să avem cursul în continuare determinat de piaţă. Nu aţi auzit o singură plângere din piaţă că cineva nu şi-ar fi luat banii la ceea ce e în piaţă. Cum am făcut? Asta este arta Direcţiei noastre de Operaţiuni de Piaţă şi îi adresăm felicitări. Că am intervenit în piaţă? Am intervenit dar, aşa cum am mai spus, am intervenit noi fiind la rândul nostru intermediari între Ministerul de Finanţe şi piaţă.

Ministerul de Finanţe, în loc să-şi vândă disponibilităţile pe care le-au luat din împrumuturi externe, din bani europeni, direct în piaţă, le ţin la Banca Naţională şi, când au nevoie, cer Băncii Naţionale să vândă o parte din aceste disponibilităţi. Nu sunt mici. De ce suntem intermediari?

Pentru că în ciuda poziţiei critice la adresa guvernatorului, a unor colegi de-ai mei, considerăm că a vinde direct într-o piaţă, care nu e foarte adâncă, să vinzi într-o singură zi un miliard de euro, păi mişti cursul atât cum se mişcă la ţările cu care ne comparăm (Ungaria, Polonia, Cehia – n. r.), mişti cursul cu 20 de bani.

Tendinţa în România este: când se apreciază a fost un accident, când se depreciază e jale. Şi asta este, nu avem prea mulţi indicatori economici de care să ne agăţăm, să creeze credibilitate în ţara asta. Poate că nu e cel mai bun. Poate că trebuia să avem şi noi un Dow Jones, un indice de bursă sau ceva, dar deocamdată avem cursul”, a punctat el.