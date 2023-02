Eugen Tomac, dezamăgit de ultimele decizii luate de Vladimir Putin

Liderul Partidul Mișcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a criticat, marți seară, decizia luată de Vladimir Putin de a anulat un decret care stipula că trebuie găsite căi de soluţionare a problemei transnistrene pe baza respectării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi statutului de neutralitate al Republicii Moldova. Acesta a avertizat că „ne putem aștepta la orice” din partea Rusiei de acum încolo.

„Tiranul de la Kremlin nu se dezminte. Rusia continuă seria de amenințări și provocări menite a induce frică și teroare. După discursul cu iz sovietic ținut astăzi la Moscova, Putin a semnat decizia de anulare a Decretului 605 din 07 mai 2012 cu privire la măsurile de implementare a politicii externe a Federaţiei Ruse.

Documentul prevedea, printre altele, dezideratul și angajamentul de a găsi căi de soluţionare a problemei transnistrene pe baza respectării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi statutului de neutralitate al Republicii Moldova. Odată anulat decretul adoptat atunci, semnalul este cât se poate de evident. De acum încolo, ne putem aștepta la orice! Avem în față o amenințare uriașă, transmisă subtil, însă cât se poate de tare și clar.

Bucureștiul are obligația să deschidă în sfârșit ochii și să acționeze imediat. Statul român trebuie să pregătească, împreună cu R. Moldova, o strategie curajoasă pentru a face față acestei crize de securitate. Cine crede astăzi că prin tăcere convingem un criminal să se oprească se înșeală profund.

Rusia va continua să joace extrem de agresiv, a demonstrat că nu are pic de respect pentru libertate și, mai grav, pentru viața umană. Nu avem voie să repetăm greșelile trecutului. Nu avem voie să abandonăm din nou acest ținut românesc, așa cum am făcut-o în 1940 în doar 24 de ore, doar pentru că așa a cerut Stalin. Urmașul lui din zilele noastre are același obiectiv! București, trezește-te!”, a scris, marți seară, Eugen Tomac pe contul lui de Facebook.

Vladimir Putin a anulat un decret care prevedea reglementarea conflictului transnistrean din Republica Moldova

Postarea sa a fost făcută la câteva ore distanță după ce Vladimir Putin a anulat un decret care data din anul 2012 şi care stabilea principiile directoare ale politicii externe a Federaţiei Ruse, în documentul anulat stipulându-se și faptul că trebuie găsite „căi de soluţionare a problemei transnistrene pe baza respectării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi statutului de neutralitate al Republicii Moldova”.

În Monitorul Oficial al Federaţiei Ruse este publicat un „Decret al Preşedintelui Federaţiei Ruse nr.111 din 21 februarie 2023 cu privire la invalidarea Decretului Preşedintelui Federaţiei Ruse nr. 605 din 7 mai 2012 cu privire la măsurile de punere în aplicare a politicii externe a Federaţiei Ruse.”

În decretul anulat se stipulau următoarele:

„Pentru a pune în aplicare în mod consecvent politica externă a Federaţiei Ruse, permiţând asigurarea intereselor sale naţionale pe baza principiilor pragmatismului, deschiderii şi politicii multi-vectoriale în condiţiile formării unui nou sistem policentric de relaţii internaţionale, hotărăsc următoarele:

1. Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, împreună cu alte organe federale ale puterii executive (…)

e) în relaţiile cu statele membre ale Comunităţii Statelor Independente:

să continue să participe în mod activ la găsirea unei soluţii la problema transnistreană, bazată pe respectarea suveranităţii, a integrităţii teritoriale şi a statutului de neutralitate al Republicii Moldova în stabilirea unui statut special pentru Transnistria.”

Decretul anulat reglementa, totodată, relaţiile Federației Ruse cu diversele organizaţii internaţionale, inclusiv Uniunea Europeană (UE) şi NATO și diverse state, printre care Statele Unite ale Americii (SUA).

Potrivit agenţiei de presă de stat din Rusia – TASS, decretul respectiv a fost invalidat „pentru a asigura interesele naţionale ale Federaţiei Ruse în legătură cu schimbările profunde care au loc în relaţiile internaţionale” şi intră în vigoare în ziua publicării. În esenţă, prevederile documentului respectiv corespundeau conceptului de politică externă a Rusiei, iar acum „se aşteaptă ca noua sa versiune să fie aprobată în viitorul apropiat”.