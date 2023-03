Un proces la CJUE ar putea rezolva nedreptatea făcută României

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac consideră că România a fost sancţionată pe nedrept prin neacceptarea sa în Spaţiul Schengen şi crede că doar un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) poate rezolva această problemă, însă Guvernul de la București mizează pe negocieri politice.

Potrivit spuselor sale, respingerea aderării României la zona de liberă circulație din Europa reprezintă o încălcare a reglementărilor europene.

„Există un singur stat care ne sancţionează pe nedrept şi acel stat se numeşte Austria. Austria, până la această oră, nu a formulat, niciun argument raţional care să ţină de Spaţiul Schengen. A invocat tot felul de motive politice care nu au nimic în comun cu Spaţiul Schengen. Prin urmare, eu cred că lucrurile sunt extrem de clare şi nu suntem pe ordinea de zi, deşi pe 9 martie, la Consiliul JAI se va discuta despre Spaţiul Schengen, mai puţin despre extinderea lui.

Prin urmare, eu cred în continuare că singura soluţie pe care o aveam la îndemână ca stat era acest proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi eu sper că Guvernul va conştientiza şi după Consiliul JAI din iunie că este momentul să se alăture demersului pe care l-am iniţiat la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că noi nu mai avem parte aici de un conflict politic, avem parte de un conflict juridic”, a declarat Eugen Tomac în cadrul unei emisiuni TV.

„Toate aceste state care spun că nu doresc extinderea Spaţiului Schengen au votat pe 8 decembrie, pentru ca Croaţia să fie acceptată în Spaţiul Schengen, în schimb, au blocat accesul nostru şi al Bulgariei, în condiţiile în care din iunie 2010 îndeplinim criteriile. Este inacceptabil acest comportament, este neuropean şi evident că avem toate motivele să credem că raţiunea pentru care suntem ţinuţi în afara frontierelor Uniunii Europene, că despre asta discutăm, ţine de cu totul şi cu totul alte chestiuni pe care, cel puţin eu, care cunosc foarte bine acest dosar şi am studiat toată legislaţia Uniunii Europene, Tratatul de funcţionare, Tratatul Uniunii Europene, tratatul nostru de aderare, este clar că e o încălcare pe linie a tuturor reglementărilor europene în materie şi evident că această chestiune poate fi tranşată doar în justiţie, pentru că este inacceptabil să fim pur şi simplu puşi în această situaţie imposibilă, cu costuri foarte mari”, a adăugat europarlamentarul PMP.

România pierde anual 10 miliarde de euro pentru că nu se bucură de piaţa unică

Acesta a dezvăluit, totodată, că documentul privind respingerea României în Spațiul Schengen NU se află în jurnalul Uniunii Europene (UE) pentru a nu fi atacată această decizie la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Din păcate, România pierde anual 10 miliarde de euro pentru că produsele noastre nu se pot bucura de piaţa unică, ne sunt încălcate două libertăţi fundamentale, precum libertatea de circulaţie a persoanelor şi libertatea de circulaţie a bunurilor.

„Suntem sancţionaţi pe nedrept şi eu am această convingere că doar un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene va tranşa această chestiune. Guvernul nostru are o altă opinie şi evident că mizează pe negocieri politice. Am fost timp de două ore, pe 7 decembrie, la Viena, în acel grup restrâns de europarlamentari care a purtat un dialog cu Nethammer. Nu a reuşit să aducă niciun argument pentru care are această poziţie. Un stat când blochează o decizie trebuie să vină cu argumente.

M-am uitat şi pe şedinţa care a avut loc în 8 decembrie în Consiliul JAI, nu există niciun argument pentru care noi nu suntem acceptaţi. În schimb, în jurnalul Uniunii Europene, decizia privind acceptarea Croaţiei sună în felul următor: întrucât Croaţia îndeplineşte criteriile, este invitată să adere la Spaţiul Schengen. Documentul în ceea ce priveşte respingerea noastră nu este publicat tocmai pentru a nu fi atacat la Curtea de Justiţie”, a explicat Eugen Tomac.