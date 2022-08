Prevederi extrem de importante în Codul Rutier 2022, la care toţi şoferii din România trebuie să fie atenţi, pentru a evita orice fel de probleme.

Spre exemplu, în această perioadă, printre cele mai des întâlnite nereguli în rândul conducătorilor auto sunt cele privind nepurtarea centurii de siguranţă, fie că este vorba despre locurile din faţă sau cele din spate, şi cele privind încălcarea limitei de viteză pe drumurile publice.

Regulile pe care şoferii trebuie să le respecte atunci când vine vorba despre centura de siguranţă şi transporturilor copiilor

Potrivit articolului 97 din Codul Rutier, nepurtarea centurii de siguranţă în timpul mersului se sancţionează cu amendă.

Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate.

Scaunele pentru copii trebuie instalate pe locurile din spate ale mașinii. Ca excepție, acestea se pot instala și pe locul pasagerului din față, cu condiția ca scaunul copilului să fie orientat cu fața spre direcția opusă direcției de deplasare și cu condiția ca mașina să nu fie dotată cu airbag frontal în dreptul locului pasagerului sau acel airbag să fi fost dezactivat.

Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.

Conducătorii auto care nu respectă regulile privind transportarea minorilor riscă amenzi între 580 și 725 de lei (patru sau cinci puncte-amendă). În plus, ei vor primi și trei puncte de penalizare.

Cine este exceptat de la purtarea centurii de siguranţă?

Aceste persoane au dreptul de a nu purta centura de siguranţă într-un autovehicul:

conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;

femeile în stare vizibilă de graviditate;

conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;

persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Acestea sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia.;

instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Care sunt vitezele maxime admise de Codul Rutier?

Alte reguli extrem de des încălcate de şoferi şi care le pot aduce amenzi serioase şi puncte de penalizare sunt cele privind viteza regulamentară.

Viteza maximă legală în localități este de 50 km/h, indiferent de tipul autovehiculelor cu care circulă șoferii.

Când vine vorba despre drumurile europene, expres și naționale, atunci limita de viteză pentru categoriile A și B urcă până la 100 km/h, în vreme ce pe autostradă limita de viteză este 130 km/h.

Autovehiculele din categoria C, D sau D1 pot tranzita drumurile europene, expres sau naționale cu o viteză maximă de 90 km/h, în timp ce pe autostradă viteza maximă este de 110km/h.

Cum sunt sancţionaţi şoferii vitezomani?

Amenzile pleacă de la 290 de lei (adică două puncte de amendă), în cazul depășirii vitezei maxime legale cu 10-20 km/h. Pentru şoferii care depăşesc viteza legală cu 21-30 km/h, se dau patru sau cinci puncte-amendă (580 sau 725 lei), plus trei puncte de penalizare.

Urmează apoi de la şase la opt puncte-amendă (de la 870 la 1.160 lei), plus patru puncte de penalizare, pentru încălcarea vitezei cu 31-40 km/h, iar pentru şoferii care merg cu 41-50 km/h peste viteza legală se dau de la nouă la douăzeci puncte-amendă (de la 1.305 la 2.900 lei), plus şase puncte de penalizare.

Cine trece de 50 km/h peste viteza legală, riscă să rămână fără permis pentru trei luni de zile, dar şi între nouă şi douăzeci de puncte de penalizare.