Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, acuză de ceva vreme că a fost sabotată de Guvern, prin intermediul ELCEN, pentru ca bucureştenii să fie furioşi pe ea din cauza întreruperilor apei calde şi să nu o voteze la alegeri.

“Aproape un an de zile, de cand este la guvernare, PNL a taiat premeditat din banii cuveniti bucurestenilor! Ca sa ne aduca in sapa de lemn! Si acum ies si spun ca sunt datorii! Lucru asupra caruia am atras atentia zi de zi, spunand ca acesta va fi efectul masacrarii bugetului de catre guvern : creditul furnizor, viata pe datorie. Nu au inventat ei apa calda in materie de finante! Ei au oprit-o doar intentionat pe tot parcursul verii, ca sa fie lumea furioasa pe mine. Elcen (guvern) produce energia termica si o poate furniza prin Cet-uri cu taraita (pe timpul meu) sau normal, cum fac acum, dupa ce au castigat prin minciuna, manipulare si frauda”, scria, sâmbătă, Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook. Iar acestea nu au fost singurele declaraţii ale fostului edil pe tema apei calde din Capitală în ultimele zile.

Cei de la ELCEN au venit acum cu o replică la acuzaţiile fostului primar general. În continuare, vă prezentăm poziţia oficială a Electrocentrale Bucureşti S.A.

Comunicatul oficial al ELCEN

Pe ultima sută de metri, Gabriela Firea nu se dezminte: dezinformează și minte în continuare opinia publică pentru a ascunde neputința de a gestiona termoficarea din București și dezastrul pe care l-a definitivat în timpul mandatului său.

Într-o declarație lansată ieri, 5 octombrie, în spațiul public, Gabriela Firea a afirmat în mod mincinos și cu vădită rea-intenție faptul că „Toată perioada de campanie şi precampanie s-a oprit intenţionat apa caldă de către Guvern, furnizând cu picătura prin CET-uri, ca să fie ostilă faţă de mine populaţia, deşi agentul termic este produs de către CET-uri, care aparţin de Guvern”.

Dorim să precizăm încă de la început că orice formă de ostilitate a populației față de Primăria Municipiului București în timpul mandatului Gabrielei Firea în legătură cu lipsa apei calde, se datorează de fapt dezinteresului total pe care aceasta, împreună cu echipa sa, l-au manifestat în cei 4 ani de mandat față de termoficarea din București, preferând să cheltuiască banii publici pe orice altceva decât pentru modernizarea rețelelor aflate într-o stare tehnică gravă.

Cheltuielile uriașe investite in imaginea Gabrielei Firea în defavoarea investițiilor, incapacitatea de a atrage fondurile europene nerambursabile esențiale pentru modernizarea rețelelor, precum și nerespectarea în mod repetat a obligațiilor de plată pentru energia termică livrată sunt cauzele manifestării ostilității opiniei publice față de acest mandat dezastruos pentru București.

Ieșirile publice fără fundament, precum și răspândirea de informații false și inducerea în eroare în mod intenționat și repetat a opiniei publice au depășit de fiecare dată sfera competențelor reprezentantului unei instituții a cărei principală responsabilitate este grija față de cetățeni. A minți cu nonșalanță din această poziție implică interes doar pentru imaginea proprie, intenție clară de manipulare, lipsă de respect față de opinia publică și, mai ales, lipsă de decență profesională.

Dezaprobăm total acest gen de manifestare și, în spiritul transparenței și al bunei comunicări, dorim să facem următoarele precizări: