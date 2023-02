Secretarul general adjunct al Alianței Atlanticului de Nord (NATO) a declarat, în urma reuniunii miniștrilor Apărării din NATO, că ”ne apropiem de un punct tensionat în acest conflict. Nu numai că Rusia nu se pregătește pentru pace, ci dimpotrivă lansează noi ofensive”.

De asemenea, Mircea Geoană a mai spus că miniștrii Apărării din NATO au discutat despre creșterea și continuarea sprijinului pentru Ucraina, întărirea posturii de apărare și descurajare inclusiv pe flancul estic, consolidarea rezilienței și protecției infrastructurii critice, în condiții de război hibrid accentuat.

”Întâlnirea de astăzi este cu atât mai importantă cu cât ne apropiem de data care marchează un an de când Rusia a lansat invazia în Ucraina, cel mai mare și mai brutal conflict din Europa de după al doilea război mondial. Ne apropiem de un punct tensionat în acest conflict. Nu numai că Rusia nu se pregătește pentru pace, ci dimpotrivă lansează noi ofensive. De aceea, acest moment este foarte critic și foarte important. Însă unul în care Ucraina are o oportunitate de a înclina balanța în favoarea sa. Ieri am discutat din nou cu ministrul Apărării Reznikov, care ne-a informat cu privire la situația din teatrul de război și la nevoile cele mai urgente ale Ucrainei. Salut noile angajamente de sprijin făcute de aliații NATO și de partenerii NATO în întâlnirea de aici, de la Bruxelles. Contribuțiile semnificative pe care le facem pentru Ucraina salvează vieți omenești și scurtează drumul către pace”, a spus Mircea Geoană.

Modalități în care poate fi avansat angajamentul față de partenerii cei mai vulnerabili

Mai mult decât atât, Mircea Geoană a spus că o altă temă dezbătută de miniștrii Apărării a vizat modalitățile în care poate fi avansat angajamentul de a sprijini „partenerii cei mai vulnerabili la actualele riscuri de securitate, Republica Moldova, Georgia și Bosnia-Herțegovina”.

„Intensificarea războilui hibrid al Rusiei împotriva acestor state, în principal împotriva Republicii Moldova, ne obligă să accelerăm și să diversificăm sprijinul pe care NATO și întreaga comunitate euro-atlantică îl oferă acestor țări. Concret, am convenit astăzi să facem mai mult pentru a le îmbunătăți capacitățile de apărare, reziliența și pentru a le spori interoperatibilitatea cu NATO”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.

Nu în ultimul rând, secretarul general adjunct al Alianței Atlanticului de Nord (NATO) a mai spus că Alianța este pregătită să reia dialogul politic cu Guvernul de la Chișinău, după ce acesta va fi instalat.