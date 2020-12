Este doliu imens în lumea filmului! Un celebru actor a părăsit definitiv scena

Născut în India din părinţi britanici, celebrul actor s-a făcut remarcat în numeroase producţii cinematografice, precum ”Mad Max”, "Stone", "Mad Dog Morgan", "The Trespassers", "Blue Fin", "Going Down", "Snapshot", "Strikebound", "The Blood of Heroes" şi "Les Patterson Saves the World".