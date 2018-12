Este dezastru total pentru Laura Codruța Kovesi! Acuzațiile de corupție la adresa ei curg lanț! Reacția lui Klaus Iohannis! Care va fi următorul pas (SURSE)

Sebastian Ghiţă a reuşit să o facă din nou vedetă. Acesta a depus un denunţ împotriva ei în care o acuză că i-a cerut bani, deci mită. Preşedintele Klaus Iohannis, deşi iniţial a apărat-o, când şi-a dat seama că aceasta nu mai are suficientă susţinere a ales să renunţe complet la ea. Conform unor surse politice, acesta nu va comenta nici în continuare situaţia ei şi va evita să discute despre acuzaţiile la adresa fostei şefe a DNA. Șeful statului va ocoli orice întrebare pe acest subiect.

Sebastian Ghiţă a făcut o serie de declaraţii în direct, la Antena 3, din Serbia. Omul de afaceri a spus că a reclamat-o pe Laura Codruţa Kovesi la Parchetul General pentru că i-ar fi cerut o sumă de bani pentru aducerea în ţară a lui Nicolae Popa.

„Am dat bani pentru că mi-a cerut doamna Kovesi. Am plătit câteva zeci de mii de euro. La acel moment nu am perceput-o ca fiind o chestiune aşa cum este, ca fiind mită. Era procurorul general al României, ştiţi cum au fost vremurile. Kovesi, mai în glumă, mai în serios, spunea şi ce avantaje ai dacă te ai bine cu ea şi ce rele poţi să păţeşti. Kovesi a cerut suma personal, a avut discuţia personal cu mine, şi viza interesul ei personal. Kovesi are un stil de-a face lucrurile, aşa, nazist, extrem de agresiv şi dur”, a spus Sebastian Ghiţă.

„Statul român are nişte mecanisme, acum le şi cunosc. Doamna Kovesi nu avea ce să caute în această poveste şi tocmai de aceea a făcut lucrurile pe ascuns şi a apelat la mine”.

„Principalul beneficiu pe care l-am văzut căutat de Kovesi era un beneficiu de creştere în carieră. La acel moment aveam o relaţie destul de apropiată şi consideram că doamna Kovesi ştie ce face. Nu puteai să o chestionezi pe Kovesi. Despre această relaţie doamna Kovesi a minţit şi minte. Sunt convins că procurorii au suficiente dovezi să stabilească dacă doamna Kovesi a minţit milioane de oameni. Încet-încet, din ce în ce mai mulţi oameni au curaj să spună ce s-a întâmplat”.