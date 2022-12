Se întâmplă la granița cu România! Gazprom va fi dată în judecată. Se vor cere despăgubiri colaterale

Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, a anunțat în cadrul unui interviu pentru Deutsche Welle că nu ar mai fi nicio criză energetică și toate lumea ar avea gaze, dacă Gazprom și-a onora angajamentele contractuale cu țara sa.

Oficialul moldovean a mai spus că, în prezent, nu există vreun document semnat prin care gigantul rus este de acord ca tot gazul din Chișinău să fie cedat Tiraspolului.

„Nu există un astfel de document. Gazprom poate face orice. În ultimul an ei ne-au demonstrat că sunt capabili de orice. Când mă întrebați ce poate face Gazpromul, eu nu am răspuns. Ei au tăiat gazul la toată Europa. Au închis gazul bulgarilor, italienilor, germanilor. Au închis robinetul spre Ucraina, au deconectat Polonia, Finlanda… Că o să ne trimită o scrisoare în care ne vor mai cere ceva – asta se poate întâmpla oricând, indiferent ce am decide noi”, a menționat Spînu.

Acțiunile Gazprom au depășit cadrul economic și comercial

Oficialul moldovean a mai declarat pentru sursa anterior citată că acțiunile gigantului rus au depășit cadrul economic și comercial.

„Este reglementat prin contract consumul de pe malul stâng și consumul de pe malul drept al Nistrului. Nimeni de la Chișinău nu va accepta vreodată să achite gazul consumat în stânga Nistrului. Noi avem cu Gazprom un contract în care este specificat volumul de gaz pe care rușii trebuie să ni-l livreze, formula de calculare a prețului și modul de achitare. Noi am achitat tot. Criza energetică prin care trece acum Moldova este generată de Gazprom-Kremlin. Și vreau să fiu auzit când spun asta. Dacă acest concern și-ar onora azi angajamentele contractuale cu Moldova, criza energetică dispare și toți vor avea gaz și energie”, a spus el.

Republica Moldova va da în judecată Gazprom

Nu în ultimul rând, Andrei Spînu a mai declarat că Republica Moldova este nevoită să cumpere gaz și curent de pe piață din vina acestei companii rusești pe care o va și da în judecată.

„Juriștii noștri deja se ocupă de aceste detalii, pentru a acționa concernul rus în judecată pentru neexecutarea contractului. Vom cere inclusiv despăgubiri colaterale, pentru că, din cauza lor, a trebuit să realocăm bani de pe alte segmente, să luăm credite… Noi am semnat un contract cu Gazprom și am mizat pe acel contract. Nu suntem în luna octombrie 2021 când ne-a expirat contractul cu Gazprom. Atunci ei puteau să ne spună că nu mai vor să semneze cu noi. Dar acum avem un contract în vigoare, iar Gazprom nu a cerut rezilierea lui. Nu a cerut nici diminuarea volumului. Nimic. Pur și simplu își ignoră angajamentele. Și va plăti pentru asta”, spune acesta.